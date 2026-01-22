Care este vârsta la care un român reușește să își cumpere propria locuință. Situația la nivel european

Care este vârsta la care un român reușește să își cumpere propria locuință: Achiziția unei case reprezintă o problemă pentru majoritatea europenilor. Vârsta medie la care acest lucru este posibil, în funcție de venituri și cheltuieli, a crescut mult în ultimii ani, față de anii 80.

Astfel, vârsta medie la care un european ajunge să-și cumpere prima locuință este de 34-36 de ani, față de 28–29 de ani în anii '80.

În cazul țării noastre, vârsta medie la care un român reușește să își cumpere propria locuință este de 36 de ani.

Criza locuințelor contribuie, de asemenea, la amânarea cu doi până la cinci ani a momentului întemeierii familiei și a nașterii primului nașterea primului copi.

Asta generează diminuarea fertilității și contribuie la criza demografică din Europa, scrie Curs de Guvernare, care citează o serie de studii pe acest subiec.

Un studiu Eurofound publicat în decembrie arată că această „coabitare forțată” cu părinții limitează mobilitatea forței de muncă (tinerii nu se pot muta pentru joburi mai bune) și afectează sănătatea mintală prin lipsa intimității și a sentimentului de autonomie.

Câte salarii medii sunt necesare pentru cumpărarea unui apartament de 100 de metri pătrați în capitalele europene (calcul în funcție de prețul mediu pe metrul pătrat și venitul mediu național):

130–150 salarii medii nete ar fi necesare pentru un apartament de 100 m² în București.

peste 280 salarii medii netear fi necesare pentru un apartament de 100 m² în Praga.

200–300 salarii medii nete locale ar fi nevoie pentru 100 m² (ținând cont de prețurile mari în capitala Austriei).

300–400 salarii medii nete locale sunt necesare pentru un apartament de 100 m² în Paris.

Acest tip de calcul este un bun indicator al accesibilității locuințelor, adică cât de „greu” este pentru un localnic să cumpere o locuință comparativ cu venitul mediu local.

