Economie

Carrefour se pregătește să vândă toate magazinele din România. Ce motive invocă compania franceză

Publicat

acum 13 secunde

Retailerul francez Carrefour se pregătește să își vândă toate supermarketurile din România și a desemnat banca BNP Paribas să testeze interesul potențialilor cumpărători, scrie publicația franceză L’Informe.

În Alba, potrivit site-ului carrefour, sunt patru magazine: Un supermarket în Carolina Mall din Alba Iulia, un magazin express în fața Spitalului Județean Alba Iulia, un magazin la Sebeș și unul în Aiud. 

Potrivit economedia.ro, decizia vine pe fondul politicilor tot mai agresive ale ultimelor guverne față de retaileri. Guvernele Ciucă, Ciolacu și Bolojan au luat sau păstrat decizii de plafonare a adaosurilor comerciale la zeci de produse, pe parcursul ultimilor doi ani și jumătate. În plus, marii retaileri au fost obligați să vândă mai multe mărfuri de proveniență locală.

Compania a afirmat că în al treilea trimestru al acestui an a raportat o creștere de doar 0,2% a vânzărilor like-for-like, ajungând la 773 milioane de euro, piața fiind afectată de măsurile de austeritate implementate, care apasă asupra încrederii consumatorilor, după cum a transmis compania, într-un raport.

O strategie mai mare de revizuire a portofoliului

În ce privește vânzările pentru primele nouă luni din an, Carrefour România a obținut 2,2 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% față de perioada similară din anul trecut, au notat jurnaliștii de la Economedia.

Potrivit publicației franceze, L’Informe mișcare face parte dintr-o strategie mai amplă de revizuire a portofoliului internațional al Carrefour, care include și planurile de retragere din Argentina și Polonia.

În acest an, grupul francez și-a redus prezența internațională și în Italia, vânzând rețeaua de 1.200 de magazine, dintre care 900 în franciză, către New-Princes Group. În Polonia, Carrefour a desemnat JP Morgan să gestioneze vânzarea activităților, iar Deutsche Bank se ocupă de procesul similar din Argentina.

În ultimii ani, retailerul francez a abandonat 13 țări și doar în ultimele luni s-a retras în ultimele cinci luni de pe piețele din Grecia, Italia, Singapore, Malaezia și Columbia și își planifică ieșirea și din Indonezia, Turcia, potrivit publicației franceze LSA.

