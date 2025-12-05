Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie

Alba Iulia va deveni Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare a documentelor este programat pentru miercuri, 10 decembrie 2025, la Palatul Principilor Transilvaniei.

”Evenimentul, programat pentru ora 14:00, nu este o simplă festivitate, ci formalizarea juridică a unui mecanism de co-management”, transmit reprezentanții administrației locale.

Aceștia spun că până acum a avut loc un ”proces amplu de pregătire, desfășurat în trei faze strategice: Consultare, Cristalizare și Validare”.

Anual, un oraș din țară primește titlul Capitala Tineretului din România în urma unui concurs de concepte și este sprijinit financiar, prin formare și consultanță în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură.

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Ce urmează concret?

Dosarul de candidatură, validat prin acest proces, propune trecerea de la acțiuni disparate la o infrastructură sustenabilă, transmite .

Semnarea acordului deblochează un portofoliu de proiecte care răspund nevoilor reale identificate:

Revoluția Spațiilor Publice („Youth Hubs”): Implementarea conceptului „No Consumption Obligation”. Alba Iulia va iniția dezvoltarea de spații de tip lounge și co-working unde tinerii pot socializa și lucra fără presiunea financiară de a face consumație, o premieră necesară pentru incluziunea socială.

Digitalizare Integrată: Dezvoltarea unei aplicații unice care centralizează oportunitățile și folosește gamification pentru a recompensa voluntariatul și implicarea civică, oferind fiecărui tânăr un „pașaport” digital de activare urbană.

Sănătate Mintală și Well-being: Sub principiul „No One Left Out” , programul introduce „Gratitude Walls” (instalații urbane terapeutice) și grupuri de suport, adresând o nevoie acută de sănătate emoțională.

Educație și Career-Path: Programe de Job Shadowing în administrație și evenimente strategice precum Festivaluri sau competiții de Gaming & Robotică, care aliniază oferta orașului la interesele generației Z.

Arhitectura Instituțională: Grupul de Guvernanță Locală

Semnarea acordului activează Grupul de Guvernanță Locală, structura care va monitoriza implementarea programului.

Acest organism reunește Coaliția Alba Iulia 2026 (societatea civilă) și Municipiul Alba Iulia (administrația), garantând transparența și continuitatea procesului de dezvoltare contexte suport pentru ecosistemul de tineret.

Un apel către comunitatea locală

Titlul de Capitală nu aparține doar unei echipe de proiect, ci întregului oraș. Evenimentul de la Palatul Principilor este deschis:

Mediului de Business: Invitat să transforme CSR-ul în investiție strategică pentru retenția forței de muncă.

Instituțiilor Publice: Încurajate să-și deschidă porțile pentru a deveni hub-uri educaționale.

Organizațiilor Neguvernamentale: Îndemnate să-și unească resursele și expertiza în consorții, depășind fragmentarea pentru a deveni o voce unitară capabilă să genereze schimbări sistemice.

Tinerilor: Așteptați să facă pasul de la spectatori la co-arhitecți ai viitorului lor.

Programul se desfășoară sub egida Guvernanței Naționale a Capitalei Tineretului din România: Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR).

