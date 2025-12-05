Accident rutier pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit vineri seară la un accident rutier produs pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, în zona intersecției cu „Drumul Oaselor”.

În eveniment au fost implicate două autoturisme. Potrivit informațiilor transmise de salvatori, nicio persoană nu a rămas încarcerată.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, care au asigurat zona și au evaluat eventualele victime.

Sursă: ISU Alba

