Accident rutier pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia
Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit vineri seară la un accident rutier produs pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, în zona intersecției cu „Drumul Oaselor”.
În eveniment au fost implicate două autoturisme. Potrivit informațiilor transmise de salvatori, nicio persoană nu a rămas încarcerată.
La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, care au asigurat zona și au evaluat eventualele victime.
Sursă: ISU Alba
