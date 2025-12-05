Connect with us

Eveniment

Accident rutier pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia

politie noaptea

Publicat

acum 4 secunde

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit vineri seară la un accident rutier produs pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, în zona intersecției cu „Drumul Oaselor”.

În eveniment au fost implicate două autoturisme. Potrivit informațiilor transmise de salvatori, nicio persoană nu a rămas încarcerată.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, care au asigurat zona și au evaluat eventualele victime.

Sursă: ISU Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

politie noaptea
Evenimentacum 5 secunde

Accident rutier pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 6 minute

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Evenimentacum 45 de minute

12 – 20 decembrie: Colinde la Târgul de Crăciun de la Alba Iulia. Programul evenimentelor de pe Latura de Vest a Cetății
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum 4 ore

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Administrațieacum o zi

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Economieacum 7 ore

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

roman
Evenimentacum 2 ore

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Evenimentacum 13 ore

20 decembrie: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust”, eveniment dedicat tradițiilor autentice românești, organizat de PSD Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 minute

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Actualitateacum o zi

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

VIDEO: Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor din Alba Iulia s-a deschis. Programul evenimentului
haine cumparaturi negru cropp reducerile cropp
Actualitateacum 8 ore

Te-ai săturat de negru? Explorează alternativele (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 3 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 4 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 2 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

ipj acțiune
Actualitateacum 5 ore

FOTO: Polițiștii din Alba Iulia le-au explicat elevilor consecințele bullyingului și ale violenței fizice și verbale în școli
Actualitateacum 5 ore

FOTO: Regulile de circulație cu trotineta sau bicicleta, prezentate de polițiști, elevilor de la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie