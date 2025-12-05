Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Tragerea la sorți de vineri, de la Kenedy Center din Washington, duce naționala într-o grupă permisivă, fără nume mari.

România a fost repartizată în grupa D, în cazul în care se va califica. Primul meci ar urma să fie cu Australia, potrivit Mediafax. .

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026: Grupa D

SUA

Paraguay

Australia

Slovacia/Kosovo – Turcia/România

Unde ar juca România dacă se califică

13 iunie 2026: Australia – România -BC Place, Vancouver

19 iunie 2026: România – Paraguay – Levi’s Stadium, Santa Clara

25 iunie 2026: România – Statele Unite – SoFi Stadium, Inglewood

Grupele Cupei Mondiale 2026

Grupa A

Mexic

Coreea de Sud

Africa de Sud

Baraj D: Danemarca/Macedonia de Nord – Cehia/Irlanda

Grupa B

Canada

Elveția

Elveția Qatar

Barajul A: Italia/Irlanda de Nord – Țara Galilor/Bosnia

Grupa C

Brazilia

Maroc

Scoția

Haiti

Grupa D

Statele Unite ale Americii

Australia

Paraguay

Baraj C: Slovacia/Kosovo – Turcia/România

Grupa E

Germania

Ecuador

Coasta de Fildeș

Curacao

Grupa F

Olanda

Japonia

Tunisia

Baraj B: Ucraina/Suedia – Polonia/Albania

Grupa G

Belgia

Iran

Egipt

Grupa H

Spania

Uruguay

Arabia Saudită

Capul Verde

Grupa I

Franța

Senegal

Norvegia

Baraj intercontinental 2: Irak – Bolivia / Surinam

Grupa J

Argentina

Austria

Algeria

Iordania

Grupa K

Portugalia

Columbia

Uzbekistan

Baraj intercontinental 1: Congo – Jamaica / Noua Caledonie

Grupa L

Anglia

Croația

Panama

Ghana

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Ovidiu Hategan Citește toate articolele Ovidiu Hațegan este absolvent al Facultății de Jurnalistică a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și al unui master în domeniul comunicării și publicității, în cadrul aceleiași instituții de învățământ. A lucrat timp de mai mult timp la ziare precum România liberă - Ediția de Transilvania vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News