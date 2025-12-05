Eveniment
Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Tragerea la sorți de vineri, de la Kenedy Center din Washington, duce naționala într-o grupă permisivă, fără nume mari.
România a fost repartizată în grupa D, în cazul în care se va califica. Primul meci ar urma să fie cu Australia, potrivit Mediafax. .
Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026: Grupa D
- SUA
- Paraguay
- Australia
- Slovacia/Kosovo – Turcia/România
Unde ar juca România dacă se califică
13 iunie 2026: Australia – România -BC Place, Vancouver
19 iunie 2026: România – Paraguay – Levi’s Stadium, Santa Clara
25 iunie 2026: România – Statele Unite – SoFi Stadium, Inglewood
Grupele Cupei Mondiale 2026
Grupa A
- Mexic
- Coreea de Sud
- Africa de Sud
- Baraj D: Danemarca/Macedonia de Nord – Cehia/Irlanda
Grupa B
- Canada
Elveția
- Qatar
- Barajul A: Italia/Irlanda de Nord – Țara Galilor/Bosnia
Grupa C
- Brazilia
- Maroc
- Scoția
- Haiti
Grupa D
- Statele Unite ale Americii
- Australia
- Paraguay
- Baraj C: Slovacia/Kosovo – Turcia/România
Grupa E
- Germania
- Ecuador
- Coasta de Fildeș
- Curacao
Grupa F
- Olanda
- Japonia
- Tunisia
- Baraj B: Ucraina/Suedia – Polonia/Albania
Grupa G
- Belgia
Iran
Egipt
Grupa H
- Spania
- Uruguay
- Arabia Saudită
- Capul Verde
Grupa I
- Franța
- Senegal
- Norvegia
- Baraj intercontinental 2: Irak – Bolivia / Surinam
Grupa J
- Argentina
- Austria
- Algeria
- Iordania
Grupa K
- Portugalia
- Columbia
- Uzbekistan
- Baraj intercontinental 1: Congo – Jamaica / Noua Caledonie
Grupa L
- Anglia
- Croația
- Panama
- Ghana
