Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ

acum 4 secunde

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Tragerea la sorți de vineri, de la Kenedy Center din Washington, duce naționala într-o grupă permisivă, fără nume mari. 

România a fost repartizată în grupa D, în cazul în care se va califica. Primul meci ar urma să fie cu Australia, potrivit Mediafax. .

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026: Grupa D

  • SUA
  • Paraguay
  • Australia
  • Slovacia/Kosovo – Turcia/România

Unde ar juca România dacă se califică

13 iunie 2026: Australia – România -BC Place, Vancouver

19 iunie 2026: România – Paraguay – Levi’s Stadium, Santa Clara

25 iunie 2026: România – Statele Unite – SoFi Stadium, Inglewood

Grupele Cupei Mondiale 2026

Grupa A

  • Mexic
  • Coreea de Sud
  • Africa de Sud
  • Baraj D: Danemarca/Macedonia de Nord – Cehia/Irlanda

Grupa B

  • Canada
    Elveția
  • Qatar
  • Barajul A: Italia/Irlanda de Nord – Țara Galilor/Bosnia

Grupa C

  • Brazilia
  • Maroc
  • Scoția
  • Haiti

Grupa D

  • Statele Unite ale Americii
  • Australia
  • Paraguay
  • Baraj C: Slovacia/Kosovo – Turcia/România

Grupa E

  • Germania
  • Ecuador
  • Coasta de Fildeș
  • Curacao

Grupa F

  • Olanda
  • Japonia
  • Tunisia
  • Baraj B: Ucraina/Suedia – Polonia/Albania

Grupa G

  • Belgia
    Iran
    Egipt

Grupa H

  • Spania
  • Uruguay
  • Arabia Saudită
  • Capul Verde

Grupa I

  • Franța
  • Senegal
  • Norvegia
  • Baraj intercontinental 2: Irak – Bolivia / Surinam

Grupa J

  • Argentina
  • Austria
  • Algeria
  • Iordania

Grupa K

  • Portugalia
  • Columbia
  • Uzbekistan
  • Baraj intercontinental 1: Congo – Jamaica / Noua Caledonie

Grupa L

  • Anglia
  • Croația
  • Panama
  • Ghana
Avatar Ovidiu Hategan

Ovidiu Hațegan este absolvent al Facultății de Jurnalistică a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și al unui master în domeniul comunicării și publicității, în cadrul aceleiași instituții de învățământ. A lucrat timp de mai mult timp la ziare precum România liberă - Ediția de Transilvania vezi mai mult ...

acum 4 secunde

