Horoscop de weekend 6-7 decembrie: Sfârșitul de săptămână vine cu energii contradictorii, dar promițătoare.

Luna în tranzit prin semnele de apă ne invită să acordăm atenție intuiției și emoțiilor noastre, în timp ce influențele planetare ne încurajează să facem ordine în viața personală înainte de marile sărbători de iarnă.

Este momentul perfect pentru a ne reconecta cu cei dragi, pentru a pune punct unor situații neterminate și pentru a ne pregăti sufletește pentru finalul anului.

Fiecare zodie va simți diferit acest amalgam cosmic, așa că citiți cu atenție ce vă rezervă astrele.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Weekendul acesta îți aduce o doză puternică de energie creativă.

Sâmbătă este ziua perfectă pentru a te dedica unui hobby sau pentru a porni un proiect personal care îți stă pe suflet de ceva timp.

Duminică, atenție la impulsivitate în relațiile cu familia, uneori tăcerea este mai valoroasă decât ultima replică. În plan romantic, surprizele plăcute sunt la ordinea zilei.

Culoare norocoasă: Roșu aprins

Sfat cosmic: Numără până la zece înainte de a răspunde.

Horoscop de weekend 6-7 decembrie: Taur (20 aprilie – 20 mai)

Financiar vorbind, weekendul îți rezervă vești bune sau cel puțin clarificări așteptate.

Sâmbătă este momentul ideal pentru planificarea bugetului de sărbători și pentru a face achiziții importante.

Duminică, acordă-ți timp pentru relaxare și pentru plăcerile simple, o masă delicioasă, un film bun sau o plimbare în natură. Cineva din trecut ar putea lua legătura cu tine.

Culoare norocoasă: Verde smarald

Sfat cosmic: Investește în confortul tău sufletesc.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Comunicarea este în prim-plan în acest weekend. Conversațiile pe care le vei avea vor fi profunde și revelatoare, mai ales cele cu prietenii apropiați.

Sâmbătă, evită să-ți asumi prea multe responsabilități deodată: riști să te epuizezi.

Duminică aduce oportunități de socializare și poate o invitație neașteptată. În plan profesional, o idee aparent nebunească ar putea fi de aur.

Culoare norocoasă: Galben strălucitor

Sfat cosmic: Ascultă mai mult decât vorbești.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Weekendul te invită la introspecție și la reconectarea cu propriile nevoi emoționale.

Sâmbătă este ziua perfectă pentru a petrece timp acasă, reorganizând spațiul sau bucurându-te de compania familiei.

Duminică, s-ar putea să primești vești importante legate de locuință sau de un membru al familiei.

În plan romantic, sinceritatea va deschide uși pe care crezi că sunt închise.

Culoare norocoasă: Argintiu

Sfat cosmic: Lasă trecutul în urmă și privește către viitor.

Horoscop de weekend 6-7 decembrie: Leu (23 iulie – 22 august)

Energia ta magnetică atinge cote maxime în acest weekend. Sâmbătă vei fi în centrul atenției și vei primi complimente care îți vor încălzi sufletul.

Este momentul perfect pentru întâlniri sociale sau pentru a-ți prezenta ideile în fața unui public.

Duminică, dedică-o creativității și pasiunilor tale – pictează, scrie, dansează sau pur și simplu fă ceea ce te face fericit. O declarație de dragoste ar putea veni din partea cuiva neașteptat.

Culoare norocoasă: Auriu

Sfat cosmic: Strălucește fără să-i umbrești pe alții.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Weekendul acesta îți cere să fii mai blând cu tine însuți. Perfecționismul tău characteristic te-ar putea împiedica să te bucuri de momentele frumoase.

Sâmbătă, ocupă-te de sarcini practice, dar lasă loc și pentru plăcere. Duminică aduce claritate într-o situație care te preocupă de ceva timp.

În plan profesional, eforturile tale vor fi remarcate și apreciate în curând.

Culoare norocoasă: Bej

Sfat cosmic: Imperfecțiunea poate fi frumoasă.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Armonia pe care o cauți atât de mult este la îndemână în acest weekend.

Sâmbătă este ziua perfectă pentru a rezolva conflicte vechi și pentru a restabili echilibrul în relațiile importante.

Duminică te invită la activități artistice sau culturale, o expoziție, un concert sau pur și simplu să asculți muzica preferată. În plan romantic, farmecul tău natural va face ravagii.

Culoare norocoasă: Roz pudrat

Sfat cosmic: Uneori compromisul înseamnă să câștige amândoi.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Intensitatea ta emoțională este la cote maxime.

Sâmbătă, evită confruntările inutile și canalizează energia spre activități productive sau sportive.

Duminică aduce revelații importante despre tine însuți și despre ce îți dorești cu adevărat de la viață.

O persoană din anturajul tău ar putea să-ți mărturisească ceva important. În plan financiar, fii prudent cu cheltuielile impulsive.

Culoare norocoasă: Bordo închis

Sfat cosmic: Vulnerabilitatea este o formă de curaj.

Horoscop de weekend 6-7 decembrie: Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Este sezonul tău și energia cosmică lucrează în favoarea ta. Weekendul îți aduce oportunități de a te bucura de viață și de a face lucruri spontane.

Sâmbătă, o escapadă scurtă sau o aventură neplanificată îți va umple sufletul de bucurie.

Duminică este perfectă pentru planuri de viitor și pentru conversații inspiraționale. Cineva îți va oferi o perspectivă nouă asupra unei situații vechi.

Culoare norocoasă: Violet

Sfat cosmic: Libertatea începe din interior.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Weekendul te invită să îți relaxezi standardele înalte și să te bucuri de lucrurile simple.

Sâmbătă, petrece timp cu familia și lasă responsabilitățile profesionale deoparte.

Duminică aduce claritate în planurile tale pe termen lung și confirmarea că ești pe drumul cel bun.

În plan romantic, cineva îți va demonstra că își ține promisiunile. Răbdarea ta va fi răsplătită.

Culoare norocoasă: Gri antracit

Sfat cosmic: Succesul include și momentele de odihnă.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Originalitatea ta iese în evidență în acest weekend. Sâmbătă este ziua perfectă pentru a-ți exprima ideile neconvenționale și pentru a te conecta cu oameni care gândesc ca tine.

Duminică aduce surprize plăcute în plan social – poate o întâlnire cu prieteni vechi sau noi cunoștințe interesante.

În plan profesional, nu-ți fie teamă să propui soluții inovatoare. Viziunea ta este valoroasă.

Culoare norocoasă: Turcoaz electric

Sfat cosmic: Diferit nu înseamnă greșit.

Horoscop de weekend 6-7 decembrie: Pești (19 februarie – 20 martie)

Sensibilitatea ta este la cote maxime, așa că acordă-ți timp pentru a procesa emoțiile.

Sâmbătă, evită persoanele și situațiile care îți drenează energia.

Duminică este perfectă pentru activități spirituale, meditație sau pur și simplu pentru a visa cu ochii deschiși. Intuiția ta îți va șopti răspunsuri importante – ascult-o.

În plan romantic, conexiunea sufletească prevalează asupra atracției fizice.

Culoare norocoasă: Albastru marin

Sfat cosmic: Visele tale merită să devină realitate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News