Cât a crescut pensia medie lunară în România. Aproape 5 milioane de pensionari primesc bani. Situația pe categorii

Pensia medie lunară a crescut cu 0,3% în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul II din acest an. Numărul mediu de pensionari a crescut la 4,921 milioane, potrivit datelor Institutul Național de Statistică (INS).

Conform sursei citate, în trimestrul III 2025, numărul mediu de pensionari a fost de 4,921 milioane persoane, în creștere cu 3.000 persoane față de trimestrul II 2025.

Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,569 milioane persoane, în creștere cu 7.000 persoane față de trimestrul precedent.

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru toate categoriile de pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc. - de către casele de pensii) a fost de 2.941 lei, în creștere cu 0,3% față de trimestrul precedent. Indicele pensiei medii reale față de trimestrul precedent, a fost de 94,1%.

Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, în trimestru III din acest an numărul mediu de pensionari a scăzut cu 44.000 persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 28.000 persoane. Pensia medie lunară și pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 13,9% , respectiv cu 14,5%.

INS arată că numărul mediu de pensionari a fost în creștere cu 3.000 persoane față de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 7.000 persoane. Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut față de trimestrul precedent, cu 0,3% și respectiv cu 0,1%.

Situația pensiilor pe categorii

Potrivit statisticii oficiale, pensionarii de asigurări sociale de stat dețin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale, notează Agerpres.

Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,0%), urmați de:

beneficiarii pensiilor de urmaș cu o pondere de 9,6%

pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,3%.

În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de 0,1% și pensionarii cu pensii anticipate parțial, a căror pondere a fost de 2,1%.

Pensionarii care fac parte din categoria pensiilor pentru limită de vârstă (1.768 milioane bărbați și 2,167 milioane femei) sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1,425 milioane bărbați (80,6% din totalul bărbaților pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1,734 milioane femei (80,0% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variații semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București și în județul Ilfov, la 14 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman, respectiv la 13 pensionari la 10 salariați în județul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.815 lei, iar pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 60,2% din câștigul salarial mediu net (59,6% în trimestrul precedent).

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 1.331 de lei (2.229 lei în județul Botoșani, 2.266 lei în județul Vrancea și 2.276 lei în județul Giurgiu față de 3.560 lei în Municipiul București, 3.505 lei în județul Hunedoara și 3325 lei în județul Brașov).

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaților în cazul principalelor categorii de pensii, chiar și pentru acele categorii de pensii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților.

În cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,6% din cea a bărbaților, în cadrul acestei categorii înregistrându-se și cea mai mare disparitate, în cazul pensiei medii pentru stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor a reprezentat doar 48,0% din cea a bărbaților. Cele mai apropiate valori între pensiile femeilor și bărbaților sunt în categoria pensiei anticipate (3.761 lei pentru femei față de 4.105 lei pentru bărbați).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea indemnizației sociale, în trimestrul III 2025, a fost de 892.100 persoane, din care:

836.200 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, echivalentul a 18,3% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat;

52.000 persoane din rândul pensionarilor proveniți din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 42,4% din totalul pensionarilor agricultori;

3.900 persoane din sistemul militar, echivalentul a 1,8% din totalul pensionarilor militari.

