Economie

Cât costă carnea de porc în 2025. Prețurile de la producători și marile lanțuri de magazine: LIDL, Kaufland, Carrefour sau Selgros

Prețul cărnii de porc rămâne un indicator sensibil pentru bugetele românilor și în 2025, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Deși nu s-au înregistrat scumpiri majore față de anul trecut, diferențele dintre supermarketuri, dar și între retail și producătorii locali, sunt semnificative.

Prețul cărnii de porc a fost, și în 2025, unul dintre cele mai urmărite subiecte de consum, mai ales în contextul sărbătorilor. Deși nu s-au înregistrat scumpiri spectaculoase față de 2024, diferențele dintre retaileri rămân mari.

Paradoxal, în multe cazuri, carnea cumpărată direct de la crescători ajunge să fie mai scumpă decât cea din marile lanțuri comerciale, în ciuda percepției că „de la sursă” ar trebui să fie mai ieftin.

De ce supermarketurile pot vinde mai ieftin decât producătorii locali

Diferența de preț nu ține neapărat de calitatea cărnii, ci de modelul economic:

  • marile lanțuri de retail cumpără volume foarte mari, adesea prin contracte pe termen lung;
  • o parte semnificativă din carnea de porc din supermarketuri provine din import (Spania, Germania, Danemarca);
  • costurile de sacrificare, tranșare și logistică sunt optimizate industrial.

În schimb, producătorii locali:

  • suportă costuri mai mari cu furajele, energia și forța de muncă;
  • vând în cantități mici;
  • nu beneficiază de aceleași lanțuri logistice.

Prețurile la carnea de porc în supermarketuri, în 2025

Prețurile la carnea de porc în Lidl

Lidl rămâne unul dintre retailerii cu cele mai accesibile prețuri pentru carnea de porc:

  • Pulpă fără os: aproximativ 16,9 lei/kg
  • Spată fără os: aproximativ 19,9 lei/kg
  • Cotlet fără os: aproximativ 25,9 lei/kg

Prețurile la carnea de porc în Kaufland

Kaufland mizează pe oferte competitive, mai ales la bucățile cu os:

  • Spată fără os: aproximativ 16,99 lei/kg
  • Ceafă de porc: aproximativ 21,9 lei/kg
  • Cotlet cu os: aproximativ 19,99 lei/kg

Prețurile la carnea de porc în Carrefour

Carrefour afișează unele dintre cele mai mici prețuri la anumite sortimente:

  • Pulpă sau spată pentru gătit: aproximativ 15,9 lei/kg
  • Rasol de porc: aproximativ 12,2 lei/kg

Prețurile la carnea de porc în Auchan

Auchan are prețuri medii spre ridicate la bucățile premium:

  • Carne tocată: aproximativ 16,99 lei/kg
  • Pulpă fără os: aproximativ 23,49 lei/kg
  • Ceafă fără os: aproximativ 29,99 lei/kg
  • Mușchiuleț de porc: peste 42 lei/kg

Prețurile la carnea de porc în Selgros

Selgros este, în general, mai scump la carnea proaspătă:

  • Pulpă: aproximativ 23,19 lei/kg
  • Cotlet fără os: aproximativ 25,95 lei/kg
  • Ceafă dezosată: aproximativ 31,95 lei/kg
  • Mușchiuleț: aproximativ 39,75 lei/kg

Cât costă carnea de porc de la producători, în 2025

În piețe sau direct de la crescători, prețurile sunt mai ridicate decât multe oferte din supermarketuri:

  • Porc în viu: 15–18 lei/kg
  • Carcasă de porc: aproximativ 25 lei/kg
  • Pulpă: aproximativ 30 lei/kg
  • Cotlet: aproximativ 35 lei/kg
  • Ceafă: aproximativ 40 lei/kg
  • Carne pentru tocat: aproximativ 25 lei/kg

Prețurile mai mari sunt explicate de costurile de producție și de faptul că vorbim, de regulă, despre carne locală, vândută în cantități mici.

Cum au evoluat prețurile față de 2024 și 2023

Prețurile la carnea de porc în 2023

  • Porc în viu: aproximativ 10–12 lei/kg
  • Preț mediu în retail: în jur de 24 lei/kg, în funcție de sortiment

Prețurile la carnea de porc în 2024

  • Porc în viu: aproximativ 15–17 lei/kg
  • Retail: majoritatea bucăților între 18 și 29 lei/kg

Prețurile la carnea de porc în 2025

  • Porc în viu: 15–18 lei/kg, nivel apropiat de 2024
  • Retail: prețuri relativ stabile, dar cu diferențe mai mari între lanțuri.

Deși unii fermieri spun că prețul la poarta fermei a scăzut față de 2024, consumatorii nu resimt o ieftinire clară în magazine. Cu toate acestea, prețurile au început deja să scadă în prezent, un fenomen care se întâmplă deseori cu câteva zile înainte de Crăciun.

Unii producători au început să vândă porcii în viu cu prețuri care alternează de la 14 și chiar până la 11 lei pe kilogram.

Ce urmează după sărbători

După Crăciun și Anul Nou, de regulă:

  • cererea scade abrupt;
  • retailerii reduc comenzile;
  • prețurile tind să se stabilizeze sau chiar să mai coboare ușor în ianuarie–februarie
