PROGRAM magazine de Crăciun 2025: supermarketuri Lidl, Kaufland, Penny, Carrefour, Profi, Selgros, Dacia, Transeuro, mall-uri

PROGRAM magazine de Crăciun 2025. Majoritatea supermarketurilor și magazinelor alimentare, dar și centrele comerciale au program special în această perioadă.

De asemenea, sunt oferte speciale cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Programul de funcționare al magazinelor și centrelor comerciale din județul Alba și din țară este adaptat pentru a veni în sprijinul celor care doresc să cumpere alimente sau cadouri.

Orarul hipermarketurilor este stabilit, în principal, pentru toate unitățile din țară, însă pot fi mici diferențe în funcție de locații. Ca referintă, vă prezentăm mai jos programul magazinelor din județul Alba.

Program LIDL de Crăciun 2025

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 7.00-20.00

Program KAUFLAND de Crăciun 2025

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.30

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 9.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.30

Duminică, 28 decembrie: 8.00-20.30

Vezi AICI program magazine și de Anul Nou 2026

Program PENNY de Crăciun 2025

Luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 7.00-22.00

Program CARREFOUR Alba Iulia de Crăciun 2025

A.I. Cuza 2

Sâmbătă, duminică, luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-23.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-19.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 9.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 7.00-22.00

Program CAROLINA MALL Alba Iulia de Crăciun 2025

A.I. Cuza 2

Sâmbătă, duminică, luni și marți, 20-23 decembrie: 10.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 10.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-22.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 10.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 10.00-22.00

Program ALBA MALL de Crăciun 2025

Tudor Vladimirescu 50A

Luni și marți, 22-23 decembrie: 10.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 10.00-16.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 14.00-22.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 10.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 10.00-22.00

Program PROFI de Crăciun 2025

Luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-19.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-21.00

Program PROFI Alba Iulia 24/7 de Crăciun 2025

Calea Moților 1

Program nonstop cu excepția următoarelor zile:

Miercuri, 24 decembrie: deschis până la ora 19.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00

Program SELGROS de Crăciun 2025

Luni și marți, 22-23 decembrie: 8.00-21.00

Miercuri, 24 decembrie: 8.00-17.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 8.00-20.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 8.00-21.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-20.00

Program magazine Dacia Market Alba Iulia de Crăciun 2025

Magazinele Dacia Market 103 Albina (Bd. Transilvaniei 23) și 117 Arieșul (Bd. Transilvaniei 25)

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-22.00

Magazinele Dacia Market 106 Central (Piața Iuliu Maniu 16, Bloc 16MC) și 115 (str. Livezii 50, Bloc 72)

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-18.00

Magazinele Dacia Market: 105 (str. Cloșca Bloc 40), 107 (str. Tudor Vladimirescu Bloc 32), 110 (Bd. 1 Decembrie 1918, Bloc M1-M2), 119 (Calea Moților Bl MV12), 123 (Bd. Republicii 50 Bloc 114)

și 120 Aiud (str. Mihai Viteazul 9-10, Bloc 2 A-H), 121 Sebeș (str. Mihail Kogălniceanu Bloc B2)

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-18.00

Depozit Magazin Dacia Market 112 – Alba Iulia, Bd Republicii 20 Bloc D1A

Luni și marți, 22-23 decembrie: 8.00-20.00

Miercuri, 24 decembrie: 8.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 8.00-16.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-16.00

Program magazine Transeuro Grup D`ale lui Vesa

Miercuri, 24 decembrie: 6.00-16.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00

Programul normal al magazinelor variază în funcție de locație. La Alba Iulia, în centru, lângă Piață, programul normal este: luni-vineri orele 7.00-19.00; sâmbăta orele 7.00-15.00, duminica orele 7.30-12.30.

Program DEDEMAN de Crăciun 2025

Luni și marți, 22-23 decembrie: 8.00-21.00

Miercuri, 24 decembrie: 8.00-16.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 8.00-20.00

Duminică, 28 decembrie: 9.00-18.00

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News