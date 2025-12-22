Connect with us

Eveniment

PROGRAM magazine de Crăciun 2025: supermarketuri Lidl, Kaufland, Penny, Carrefour, Profi, Selgros, Dacia, Transeuro, mall-uri

Publicat

acum 6 minute

PROGRAM magazine de Crăciun 2025. Majoritatea supermarketurilor și magazinelor alimentare, dar și centrele comerciale au program special în această perioadă.

De asemenea, sunt oferte speciale cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Programul de funcționare al magazinelor și centrelor comerciale din județul Alba și din țară este adaptat pentru a veni în sprijinul celor care doresc să cumpere alimente sau cadouri.

Orarul hipermarketurilor este stabilit, în principal, pentru toate unitățile din țară, însă pot fi mici diferențe în funcție de locații. Ca referintă, vă prezentăm mai jos programul magazinelor din județul Alba.

Program LIDL de Crăciun 2025

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 7.00-20.00

Program KAUFLAND de Crăciun 2025

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.30

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 9.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.30

Duminică, 28 decembrie: 8.00-20.30

Vezi AICI program magazine și de Anul Nou 2026

Program PENNY de Crăciun 2025

Luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 7.00-22.00

Program CARREFOUR Alba Iulia de Crăciun 2025

A.I. Cuza 2

Sâmbătă, duminică, luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-23.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-19.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 9.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 7.00-22.00

Program CAROLINA MALL Alba Iulia de Crăciun 2025

A.I. Cuza 2

Sâmbătă, duminică, luni și marți, 20-23 decembrie: 10.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 10.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-22.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 10.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 10.00-22.00

Program ALBA MALL de Crăciun 2025

Tudor Vladimirescu 50A

Luni și marți, 22-23 decembrie: 10.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 10.00-16.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 14.00-22.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 10.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 10.00-22.00

Program PROFI de Crăciun 2025

Luni și marți, 20-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-19.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-21.00

Program PROFI Alba Iulia 24/7 de Crăciun 2025

Calea Moților 1

Program nonstop cu excepția următoarelor zile:

Miercuri, 24 decembrie: deschis până la ora 19.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00

Program SELGROS de Crăciun 2025

Luni și marți, 22-23 decembrie: 8.00-21.00

Miercuri, 24 decembrie: 8.00-17.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 8.00-20.00

Sâmbătă, 27 decembrie: 8.00-21.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-20.00

Program magazine Dacia Market Alba Iulia de Crăciun 2025

Magazinele Dacia Market 103 Albina (Bd. Transilvaniei 23) și 117 Arieșul (Bd. Transilvaniei 25)

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-22.00

Magazinele Dacia Market 106 Central (Piața Iuliu Maniu 16, Bloc 16MC) și 115 (str. Livezii 50, Bloc 72)

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-18.00

Magazinele Dacia Market: 105 (str. Cloșca Bloc 40), 107 (str. Tudor Vladimirescu Bloc 32), 110 (Bd. 1 Decembrie 1918, Bloc M1-M2), 119 (Calea Moților Bl MV12), 123 (Bd. Republicii 50 Bloc 114)

și 120 Aiud (str. Mihai Viteazul 9-10, Bloc 2 A-H), 121 Sebeș (str. Mihail Kogălniceanu Bloc B2)

Luni și marți, 22-23 decembrie: 7.00-22.00

Miercuri, 24 decembrie: 7.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 7.00-22.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-18.00

Depozit Magazin Dacia Market 112 – Alba Iulia, Bd Republicii 20 Bloc D1A

Luni și marți, 22-23 decembrie: 8.00-20.00

Miercuri, 24 decembrie: 8.00-18.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 8.00-16.00

Duminică, 28 decembrie: 8.00-16.00

Program magazine Transeuro Grup D`ale lui Vesa

Miercuri, 24 decembrie: 6.00-16.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: 10.00-18.00

Programul normal al magazinelor variază în funcție de locație. La Alba Iulia, în centru, lângă Piață, programul normal este: luni-vineri orele 7.00-19.00; sâmbăta orele 7.00-15.00, duminica orele 7.30-12.30.

Program DEDEMAN de Crăciun 2025

Luni și marți, 22-23 decembrie: 8.00-21.00

Miercuri, 24 decembrie: 8.00-16.00

Joi, 25 decembrie: închis

Vineri, 26 decembrie: închis

Sâmbătă, 27 decembrie: 8.00-20.00

Duminică, 28 decembrie: 9.00-18.00

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 minute

PROGRAM magazine de Crăciun 2025: supermarketuri Lidl, Kaufland, Penny, Carrefour, Profi, Selgros, Dacia, Transeuro, mall-uri
Actualitateacum 34 de minute

FOTO: Scrisoare către Moș Crăciun. Copii de la grădinițe din Sebeș și Sebeșel au primit cadouri de sărbători
Evenimentacum 42 de minute

LIVE VIDEO: Întâlnire între președintele României, Nicușor Dan și magistrați. Acuzații grave despre conducerea CSM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Administrațieacum 3 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Zile libere fără ”punte” între Anul Nou și Bobotează. Guvernul scurtează minivacanța bugetarilor de la începutul lui ianuarie 2026
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 2 zile

Ce joburi au căutat românii în 2025: cel mai popular loc de muncă în acest an și salariile medii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 3 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 2 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 3 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 4 ore

Horoscop săptămâna 22-28 decembrie: Perioada Crăciunului aduce o tranziție magică spre Anul Nou. Zilele încep să crească
iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum 2 zile

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 ore

Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Evenimentacum 3 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Actualitateacum 4 zile

Excesul de sărbători afectează sănătatea: ce probleme medicale riscă românii în această perioadă. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Actualitateacum 4 zile

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie