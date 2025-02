Cât de bogați sunt cei doi directori de la Cupru Min Abrud: Bunuri imobiliare, conturi bancare, acțiuni și venituri impresionante.

Mircea Goia și Elisabeta Cioara, directorul general adjunct și directorul economic la Cupru Min SA Abrud, și-au depus declarațiile de avere și interese și au oferit detalii despre bunurile, veniturile și afaceri pe care le dețin.

Alba24 a analizat documentele oficiale pentru a afla ce sume se află în conturile lor, ce proprietăți au acumulat de-a lungul anilor, dar și ce active financiare și investiții dețin.

Mircea I. Goia

Directorul general adjunct la Cupru Min SA Abrud, Mircea Goia, deține la capitolul bunuri imobiliare, următoarele: patru terenuri intravilane, împreună cu soția, două în Alba Iulia, (unul din 2001, cu 1.040 metri pătrați și unul din 2003, cu 350 de metri pătrați) și încă două în localitatea Lupșa, județul Alba (unul din 2017, cu 1.254 metri pătrați și unul din 2022, cu 5.036 metri pătrați).

Împreună cu soția, aceștia mai dețin două terenuri extravilane.

Unul dintre ele a fost achiziționat printr-un contract de vânzare-cumpărare în 2006, având o suprafață de 1.050 metri pătrați în Micești, iar celălalt, aflat în localitatea Lupșa, a fost obținut în 2022 și are o suprafață de 41.962 metri pătrați.

Cei doi mai dețin un apartament în Alba Iulia, cumpărat în 2005 și o casă de locuit, din 2022 în localitatea Lupșa, care are o suprafață de 177 de metri pătrați.

În declarația de avere, Mircea Goia a declarat că mai deține și două spații comerciale, împreună cu soția sa, unul în Baia de Arieș cumpărat în 2011 și unul în Lupșa, cumpărat în 2017.

La categoria active financiare, Mircea Goia are un fond de investiții în lei, deschis în anul 2013, unde are 100.638 de lei și două depozite bancare, unul deschis în anul 2024 în care are 20.000 de lei și altul deschis în 2023, în care are 60.000 de lei.

Acesta mai are încă un depozit financiar în euro, deschis în anul 2023, în care are 8.000 de euro.

De asemenea, Mircea Goia mai are un cont curent, din anul 2024 la BCR, în care are 53.387 de lei.

Acesta are și acțiuni la SNGN-Romgaz, în valoare de 41.989 de lei.

Venitul anual încasat, realizat în ultimul an fiscal încheiat, de către Mircea Goia, pentru funcția de inginer la Cupru Min SA Abrud a fost de 310.327 de lei, iar soția acestuia, pentru funcția de consilier la primăria comunei Lupșa, a încasat un venit de 58.181 de lei.

Potrivit declarației de interese, Mircea Goia este acționar la SNGN Romgaz și la Hidroelectrica SA și asociat al Getica Star-Abrud.

El este de asemenea, director general adjunct la Cupru Min SA Abrud și membru vicepreședinte la Asociația patronală miniera din România.

Totodată, este și membru al Sindicatului Andezitul Roșia Poieni.

Ce avere are directoarea economică, Elisabeta Cioara

Elisabeta Cioara, care are funcția de director economic la Cupru Min SA Abrud, deține la categoria bunuri imobile următoarele: un teren intravilan în Micești, cumpărat în anul 2003 (cotă 1/2), cu o suprafață de 700 de metri pătrați, încă un teren intravilan, în localitatea Roșia Montană, județul Alba, obținut prin moștenire în 2005, cu o suprafață de 347 de metri pătrați și un apartament cumpărat în 2003, în localitatea Abrud, care are o suprafață de 50 de metri pătrați.

De asemenea, mai deține două case de locuit: una în Roșia Montană, de 32 de metri pătrați, obținută prin moștenire în 2005, și alta, tot în Roșia Montană, de 20 de metri pătrați (cotă 1/2), dobândită în 2008.

La categoria bunuri mobile, Elisabeta Cioara deține un autoturism marca Mercedes fabricat în anul 2005 i obținut prin contract de donație.

Aceasta are un credit la Banca Transilvania, contractat în anul 2023 și scadent în 2024, în valoare de 100.000 de lei.

Venitul anul încasat realizat în ultimul an fiscal încheiat al Elisabetei Cioara a fost de 290.525 de lei (din funcția de economist la Cupru Min) și de 25.332 de lei (din funcția de contabil la ACAR EM Abrud).

Aceasta a mai obținut venituri și din alte surse, în valoare totală de 5.230 de lei.

Elisabeta Cioara nu a avut nimic de precizat în declarația de interese.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News