Averile primarilor de orașe din Alba: Terenuri, vile, conturi grase, mașini de lux și câștiguri la jocuri de noroc

Averile primarilor de orașe din Alba. Declarațiile de avere depuse la preluarea noilor mandate oferă o imagine asupra proprietăților, economiilor, investițiilor și veniturilor lor, dezvăluind atât discrepanțe, cât și surprize.

Dar cât de bogați sunt, de fapt, primarii din județ? În acest material, analizăm detaliile financiare declarate în anul fiscal încheiat.

Alba24 a trecut prin zeci de documente, declarații de avere și de interese. Informațiile adunate vizează situația financiară și veniturile din ultimul an fiscal, potrivit legii.

Unii primari și-au dosit informațiile în locuri greu de găsit pe siteul instituției, alții nu le-au depus, iar alte documente au fost disponibile doar pe integritate.eu.

Există în județul Alba primari de oraș cu zeci de terenuri, cu firme, cu sute de mii de lei în conturi sau cu case enorme.

Unii au câștigat sume enorme de la primărie, sau cu ajutorul familiei (există soții de primar care câștigă mult mai mult decât primarul) dar au existat și alții care și-au întregit veniturile la jocurile de noroc.

Averea primarului din Alba Iulia, Gabriel Pleșa

Primarul Gabriel Pleșa, aflat la cel de-al doilea mandat, are două terenuri intravilane, unul agricol, o casă și un apartament.

Este vorba despre două terenuri intravilane în Alba Iulia, care însumează aproape 2.500 de metri pătrați și un teren agricol moștenit în cotă parte.

Mai are o colecție de timbre filatelice în valoare de 10.000 de euro.

În ultimul an fiscal încheiat înaintea depunerii declarației de avere, Pleșa a primit 212.704 de lei de la primărie și puțin peste 2.300 de lei de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia din Alba Iulia, unde este cadru didactic asociat.

A mai încasat dividende totale de 90.000 de lei de la două firme: SC VIVA SRL și SC Matex SRL.

Pleșa are și datorii la bancă, în sumă de peste 26.000 de euro.

Adina Cristina Toma este noul viceprimar al municipiului Alba Iulia, din partea PSD. Aceasta deține, din 2017, un apartament de 54 de metri pătrați în Alba Iulia. Mai are pe numele ei două autoturisme: un Mercedes E220 din 2013 și un BMW 520D din 2012.

La bancă, Adina Toma are o datorie de 65.200 scadentă în data 2029.

De la fostul loc de muncă, Oficiul National al Registrului Comerțului, Adina Toma a primit un salariu anual de 74.297 de lei și vouchere de vacanță de 1.450 de lei.

Viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon, deține un teren intravilan de 500 de metri pătrați și o casă de locuit de 142 metri pătrați, ambele obținute prin donație în 2013, situate în Alba Iulia.

Acesta deține un autoturism Peugeot 3008 din 2018 și a vândut un alt autoturism, pentru 50.000 de lei, în cursul anului.

Are un cont curent la Banca Transilvania din 2002, cu 50.354 de lei, și două depozite bancare: unul deschis în 2024, cu 50.000 de lei, și altul din 2022, cu 4.097 de lei.

Deține o cotă de 50% din SC Dimars Invest SRL și a acordat firmei un împrumut de 57.500 de lei.

Ca viceprimar al municipiului Alba Iulia, venitul său anual a fost de 189.073 de lei, iar dobânda anuală din depozitele bancare a fost de 782 de lei.

Averea primarului din Aiud, Dragoș Crișan

Primarul Dragoș-Ionuț Crișan deține trei terenuri intravilane împreună cu soția sa, în localitatea Aiud, unul achiziționat în 2006 de 531 de metri pătrați, unul din 2017 cu o suprafață de 1.211 metri pătrați și unul din anul 2020 de 531 de metri pătrați.

De asemenea, acesta mai deține și un teren agricol, din 2015, tot în Aiud, obținut prin donație cu o suprafață de 7.800 de metri pătrați.

Totodată, mai are încă două terenuri intravilane, moștenire, ambele din anul 2022, unul cu o suprafață de 300 de metri pătrați în localitatea Aiud, celălalt cu 186 de metri pătrați (cotă 3/16), în localitatea Turda, județul Cluj.

Primarul municipiului Aiud mai deține și patru case lăsate moștenire, trei dintre ele în Aiud, respectiv două dintre ele din anul 2022, una cu o suprafață de 220 de metri pătrați, iar cealaltă cu o suprafață de 81 de metri pătrați și încă una din anul 2015, cu o suprafață de 43 de metri pătrați.

Cea de-a patra casă lăsată moștenire, este în Turda, are o suprafață de 160 de metri pătrați și din care deține o cotă de 3/16.

Acesta mai are și un spațiu comercial, construit în anul 2020, în Aiud, care are o suprafață de 220 de metri pătrați.

La capitolul mașini, primarul Dragoș-Ionuț Crișan deține trei autoturisme: un Hyundai I30 din 2010, o Dacia Duster din 2010 și un BMW 520d din 2009.

Acesta are un credit în valoare de 102.800 de lei, contractat în anul 2017 și scadent în 2047.

Venitul declarat din ultimul an fiscal încheiat a lui Dragoș-Ionuț Crișan ca și director societate comercială la Metalic Stuning SRL, a fost de 25.348 de lei, iar pentru funcția de consilier local, acesta a încasat 10.035 de lei.

Cât despre soției acestuia, ea a avut un venit de 20.760 de lei, ca și consilier superior la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba și de 40.576 de lei, tot pentru funcția de consilier superior dar în comuna Rădești.

Venitul familiei este suplimentat și de cele două alocații ale copiilor, fiecare în valoare de 3.059 de lei pe an.

Potrivit declarației de interese, Dragoș-Ionuț Crișan este președintele organizației PSD Aiud și vicepreședintele organizației județene PSD Alba.

Viceprimarul municipiului Aiud, Fülöp Szabolcs Simon, are un teren agricol cumpărat în localitatea Mirăslău, județul Alba, în anul 2005, care are o suprafață de 5.800 de metri pătrați.

De asemenea, viceprimarul din Aiud mai are încă două terenuri agricole lăsate moștenire, ambele în localitatea Sovata, județul Mureș, din anul 2015. Unul are o suprafață de 3.000 de metri pătrați și celălalt are o suprafață de 1.900 de metri pătrați.

Tot din 2015, mai are ca moștenire un teren intravilan, în localitatea Aiud, care are 6.931 de metri pătrați și o casă de locuit, în aceiași localitate, cu o suprafață de 253 de metri pătrați.

Acesta mai deține și un apartament în Aiud, cumpărat în anul 2005, care are o suprafață de 52 de metri pătrați.

La capitolul bunuri mobile, viceprimarul din Aiud deține două mașini, respectiv un Ford din 2008 și un Renault, tot din 2008.

Cât despre activele financiare, acesta a declarat că are un singur cont deschis în anul 2015, la BCR, unde are 16.170 de euro.

Venitul lui Fülöp încasat din ultimul an fiscal încheiat, de la firma SC Gemini SRL, a fost de 25.778 de lei. Cel al soției, de la aceiași firmă, a fost de 23.425 de lei.

În urma unei chirii, familia acestuia a mai beneficiat de 12.000 de lei pe an. Indemnizația pe care a primit-o viceprimarul municipiului Aiud, a fost de 9.840 de lei, iar ca și membru CA al Spitalului numărul 2, a primit 1.363 de lei.

Venitul familiei este suplimentat și de cele două alocații ale copiilor, fiecare în valoare de 3.059 de lei pe an.

Potrivit declarației de interese, Fülöp Szabolcs Simon este asociat și administrator al firmei SC Gemini SRL și membru în CA al Spitalului Municipal Aiud.

Averea primarului din Sebeș, Dorin Nistor

Primarul municipiului Sebeș, Nistor Dorin Gheorghe, deține patru terenuri intravilane, împreună cu soția.

Dintre acestea, două se află în localitatea Alba Iulia ( din anul 2002 cu o suprafață de 460 de metri pătrați, respectiv din anul 2007 cu o suprafață de 298 de metri pătrați), iar celelalte două se află în localitatea Vințu de Jos, județul Alba (din anul 2016 cu o suprafață de 2.156 metri pătrați, respectiv din anul 2017 cu o suprafață de 2.600 de metri pătrați).

De asemenea, aceștia mai dețin și un teren extravilan, din 2022, în localitatea Blandiana, județ Alba, cu o suprafață de 6.001 metri pătrați.

În urma unui contract de donație din 2005, aceștia mai dețin și un teren agricol în Lancrăm, județul Alba, de 5.600 de metri pătrați.

Și-au construit și o casă de locuit în Alba Iulia, în anul 2004, care dispune de o suprafață de 116.11 metri pătrați.

La capitolul moștenire, acesta deține jumătate din două terenuri intravilane, unul din Vințu de Jos (din 2019, cu o suprafață de 3.119 metri pătrați) și unul din Alba Iulia (din 2019, cu o suprafață de 600 de metri pătrați).

Totodată, primarul municipiului Sebeș are 32 de terenuri agricole moștenite (cotă 1/2).

Toate se află în localitatea Vințu de Jos, județ Alba și au suprafețe cuprinse între 900 de metri pătrați și 16.000 de metri pătrați.

Pe lângă acestea, tot cu cotă 1/2, Dorin Nistor, a moștenit și o casă de locuit în anul 2019, în Vințu de Jos, cu o suprafață de 315 metri pătrați.

Soția acestuia a moștenit și ea, în anul 2023, un teren agricol în localitatea Vințu de Jos cu o suprafață de 4.400 de metri pătrați și un teren extravilan, în Sebeș, de 5.200 de metri pătrați, din care are cotă 1/2.

La capitolul bunuri mobile, Dorin Nistor a declarat patru autoturisme: un Mercedes Benz din 2018, un Audi din 2014, un Nissan din 2005 și o Toyota din 2001.

Acesta are patru active financiare deschise, unul în euro (unul deschis în anul 2007, unde are 1.338 de euro), două în lei (unul deschis în anul 2007, unde are 67.209 de lei și încă unul, tot din 2007, cu 22.069 de lei) și mai are un depozit bancar deschis în 2022, unde are 17.013 de euro.

Primarul Dorin Nistor a făcut un împrumut acordat în nume personal în anul 2024, în valoare de 45.000 de lei.

De asemenea, are un credit deschis din anul 2007, scadent până în 2037, în valoare de 75.000 de euro.

Venitul încasat în ultimul an fiscal încheiat, de către Dorin Nistor, ca și primar al Municipiului Sebeș, a fost de 153.810 de lei, iar venitul încasat de soția acestuia ca și consilier juridic la Directia Generala Regionala A Finantelor Publice Brasov, a fost de 83.176 de lei.

Familia mai beneficiază și de alocația copilului, care le-a adus 2.803 de lei și bursa acestuia, în valoare de 1.462 de lei.

Potrivit declarației de interese, Dorin Nistor este asociat firmei SC Edser Consult SRL.

Viceprimarul din Sebeș, Dorin Albu, deține ca moștenire un teren intravilan (cotă 1/3), în localitatea Lancrăm, cu o suprafață de 534 de metri pătrați. Tot ca moștenire, acesta mai deține patru terenuri agricole, toate din 2003 în localitatea Lancrăm, cu suprafețe cuprinse între 300 de metri pătrați și 2.900 de metri pătrați (cotă 1/2). Dorin Albu a mai moștenit și o casă de locuit (cotă 1/3), în anul 2003.

Pe contract de donație, viceprimarul Dorin Albu mai deține încă cinci terenuri agricole, toate din anul 2021, în localitatea Lancrăm, județ Alba, cu suprafețe cuprinse între 246 de metri pătrați și 1.250 de metri pătrați.

În 2011, acesta a achiziționat un teren agricol, în localitatea Pianu de Sus, județ Alba, care are o suprafață de 2.400 de metri pătrați.

Dorin Albu deține o mașină Dacia din 2019 și a avut, două datorii la bancă. Un credit contractat în 2008, scadent în 2038, în valoare de 30.000 de euro și încă un credit din 2019, scadent în 2024, în valoare de 35.267 de lei.

Venitul anual încasat în ultimul an fiscal încheiat de Dorin Albu, ca și viceprimar, a fost de 130.306 de lei, iar al soției sale, ca și profesor consilier a fost de 58.249 de lei. În urma dividentelor, acesta a încasat suma de 11.040 de lei.

Venitului familiei i s-a adăugat atât alocația, cât și bursa copilului, care în total valorează 4.191 de lei.

Potrivit declarației de interese, viceprimarul din Sebeș, Dorin Albu, este acționar la SC Saz Utilaje Lancrăm SRL și asociat la Societatea Agricolă Frăția 92. De asemenea, acesta este vicepreședinte al Biroului permanent local Sebeș al PNL

Averile primarilor de orașe din Alba: Blaj, Gheorghe Rotar

Primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, deține împreună cu familia mai multe terenuri, o casă și un apartament.

Potrivit declarației de avere are 4 parcele de teren intravilan situat în Blaj: unul de 446 de metri pătrați,unul de 450 de metri pătrați, unul de 560 de metri pătrați și unul de 25 de metr pătrați.

De asemenea a moștenit un teren agricol (în 2013), în suprafață de 1.800 de metri pătrați.

Familia Rotar mai deține o casă de locuit de 162 de metri pătrați ș un apartament de 57 de metri pătrați. Ambele proprietăți sunt în Blaj.

El mai are două autoturisme: un Peugeot din 2007 și un Volvo din 2014.

Are și două conturi la BRD. Într-un cont are 540.000 de lei, iar în celălalt are aproape 68.000 de lei.

Are și un credit scadent în 2031, în valoare de 86.000 de lei.

În ultimul an fiscal încheiat, Gheorghe Rotar a obținut 118.600 de lei de la primărie, iar soția sa aproape 78.000 de lei de la Spitalul Municipal Blaj, unde este asistentă șefă.

În declarația de interese, acesta a scris că este președintele PNL Blaj.

Viceprimarul Blajului, Livia Mureșan, deține două apartamente: unul în Blaj, de 80 de metri pătrați și unul în Florești (Cluj – Napoca) de 57 de metr pătrați.

Ea mai deține o Dacia Logan din 2005.

Livia Mureșan are în conturi 220.000 de lei.

La capitolul venituri, ea a scris că a câștigat 130.000 de lei de la primărie și 13.500 de lei din chirie.

Totodată a primit și aproape 65.000 de lei pensie și un salariu de 2.600 de lei de la Colegiul Națonal I. M. Clain.

Averea primarului din Câmpeni, Cristian Pașca

Primarul Dan Cristian Pașca are un teren intravilan de peste 2.400 de metri pătrai la Câmpeni și un hectar de pădure, primit prin donație în 2004.

Familia sa are o casă de 477 de metri pătrați.

În calitate de primar a obținut o indemnizație de 116.613 lei, iar soția sa a câștigat 25.700 de lei ca medic la Spitalul de Boli Cronice din Câmpeni. Tot soția a mai câștigat alți 300.000 de lei ca medi de familie.

El împreună cu soția au mai obținut dividende în valoare de aproximativ 70.000 de lei de la o firmă: Arisur Câmpeni SRL, cu sediul în Arieșeni.

Viceprimarul Valentin Gog deține și el un teren intravlan de 342 de metri pătrai și o casă de 180 de metri pătrați, ambele moștenire.

De asemenea, mai deține alături de familie un apartament la Cluj Napoca în suprafaă de 59 de metri pătrați.

Are tre autoturisme: cel mai vechi din 2002 și cel mai nou din 2024. Gog are un credit de 4.000 de lei scadent în acest an.

În calitate de viceprimar a încasa peste 103.000 de lei, iar soția sa, funcionar public, a încasat 84.000 de lei.

Valentin Gog a raportat și două câștiguri la jocuri de noroc: unul de 35.583 de lei și altul de 1.550 de lei.

El este asociat la SC Cation Gog Câmpeni.

Averea primarului din Abrud, Marcel Tuhuț

Primarul din Abrud, Radu-Marcel Tuhuț, a achiziționat un teren extravilan în anul 2021, în localitatea Ciuruleasa, județul Alba, care are o suprafață de 1.501 metri pătrați, iat împreună cu soția, au contrusit o casă de locuit în 1995, tot la Ciuruleasa, care are 142 de metri pătrați și au achiziționat un apartament în Alba Iulia, în 2021, de 76 metri pătrați.

De asemenea, acesta mai are un teren intravilan, în localitatea Ciuruleasa, în urma unui contract de donație.

La capitolul bunuri mobile, acesta a declarat un BMW din 2010 și un web 7t din 1986.

Primarul Radu Tuhuț are două conturi deschise la bancă, unul în lei (din 2020 cu 40.759 de lei) și unul în euro (din 2021, cu 1.007 euro) și de asemenea, are și două depozite bancare, ambele în lei (unul din 2023 cu 120.000 de lei și unul din 2024 cu 200.000 de lei).

Acesta are două datorii, una la bancă în valoare de 10.000 de lei scadentă până în 2027 și încă una la copii, în valoare de 19.000 de euro, scadentă până în 2030.

Venitul din ultimul an fiscal încheiat al lui Radu Tuhuț, pentru indemnizația de deputat la Camera Deputaților din București, a fost de 134.328 de lei, iar soția acestuia a câștigat de la firma SC Aura Intertrans SRL, 13.539 de lei.

În urma dividentelor acesta a obținut 20.000 de lei, iar dobânzile i-au adus 6.205 lei.

Potrivit declarației de interese, Radu-Marcel Tuhuț este asociat al firmei SC C R CON STAR SRL. De asemenea, este primvicepreședinte la Oraganizația Județeană PSD Alba și membru al Consiliului Național PSD.

Viceprimarul din Abrud, Narcis Romeo Avram Jurca, deține împreună cu soția un teren intravilan în Micești, Alba Iulia, achiziționat în 2015, care are o suprafață de 502 metri pătrați și o casă de locuit, tot în Micești, construită în 2019, de 150 de metri pătrați.

La capitolul bunuri mobile, acesta a declarat un Seat din 2019.

Viceprimarul din Abrud are o datorie la bancă din 2024, în valoare de 60.000 de lei, care este scadentă în 2029.

Venitul din ultimul an fiscal încheiat al lui Romeo Narcis Avram, ca și viceprimar în Abrud, a fost de 80.340 de lei, iar cel al soției, ca operator validare de date, a fost de 42.000 de lei. Familia beneficiază și de alocația copilului, în valoare de 3.552 de lei pe an.

Potrivit declarației de interese, Romeo Narcis Avram este membru al PSD Abrud.

Averile primarilor de orașe din Alba: Baia de Arieș, Marius Dup

Primarul de la Baia de Arieș, Marius-Daniel Dup, a achiziționat împreună cu soția un apartament în Baia de Arieș, județul Alba, în anul 1996, cu o suprafață de 140 de metri pătrați.

Acesta are două terenuri intravilane lăsate moștenire din 2015, unul în Baia de Arieș cu o suprafață de 500 de metri pătrați și altul în Timișoara, cu o suprafață de 1.600 de metri pătrați.

De asemenea acesta mai are ca moștenire un teren extravilan, în Baia de Arieș, tot din 2015, care dispune de 2.40 hectare și o casă de locuit, din 1988, tot în Baia de Arieș, cu o suprafață de 75 metri pătrați.

La capitolul autoturisme, acesta a declarat că are un Volkswagen din 2005.

Primarul din Baia de Arieș are o datorie la bancă, din 2022, în valoare de 72.000 de lei și scadentă în anul 2025.

Venitul din ultimul an fiscal încheiat al lui Marius Daniel Dup, ca și administrator ștrand la Baia de Arieș, a fost de 40.800 de lei, iar soția acestuia ca și profesoară a câștigat 69.600 de lei. Din activitățile agricole de la Apia Alba Iulia, primarul Marius a câștigat 3.000 de lei.

Potrivit declarației de interese, Marius Daniel Dup este președinte AUR Baia de Arieș.

Viceprimarul de la Baia de Arieș, Oana-Maria Pitea, deține un apartament, împreună cu soțul ei, în Baia de Arieș, achiziționat în 2024, care are o suprafață de 64 de metri pătrați. De asemenea, aceasta deține o mașină Mazda din 2015.

Venitul din ultimul an fiscal încheiat al Oanei Maria Pitea, ca și medic veterinar în Baia de Arieș a fost de 36.000 de lei, iar al soțului ei, care este consilier principal la DSVSA, Alba Iulia, a fost de 69.684 de lei.

Averea primarului din Cugir, Adrian Teban

Primarul din Cugir, Adrian Ovidiu Teban, deține două terenuri intravilane împreună cu soția, unul în localitatea Vinerea, județul Alba (achiziționat în 2002, cu o suprafață de 650 metri pătrați) și încă unul în Cugir, județul Alba (achiziționat în 2003, cu o suprafață de 1.000 de metri).

De asemenea, tot împreună cu soția, au mai achiziționat o casă de locuit în 2002, în localitatea Vinerea, de 230 de metri pătrați și două apartamente.

Unul este în Cugir, are 92 de metri pătrați și l-au achiziționat în 2006, iar celălalt este în București, are 68 de metri pătrați și l-au achiziționat în 2022.

Primarul Adrian Teban mai are un teren intravilan, în localitatea Vinerea, lăsat moștenire în 2011, care are 4.500 de metri pătrați.

Cât despre automobile, acesta a declarat că are un Mercedes din 2014, un Land Rover din 2003 și un tractor marca Deutz din 1972.

Adrian Teban a declarat că are un cont curent de euro, deschis din anul 2006, în care are 10.448 de euro.

De asemenea, are și un credit la bancă contractat în 2022 și scadent în 2035, în valoare de 505.000 de lei.

Ca și venit din ultimul an fiscal încheiat, Adrian Teban a avut 11.8740 de lei, iar soția acestuia a avut 86.571 de lei, de la Școala Gimnazială Numărul 3 din Cugir.

De asemenea, alocația copilului le aduce anual 3.600 de lei. Din indemnizații, acesta a câștigat anul 2024 17.194 de euro și 23.364 de lei.

Potrivit declarației de interese, Adrian Teban este membru al Asociației culturală Vinereana și membru al Comitetul European al Regiunilor.

De asemenea, el a declarat că este și membru președinte la două asociații, respectiv Asociația Orașelor din România și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Șurianu.

Totodată, primarul din Cugir este membru al Asociației inginerilor din România și președinte PNL Cugir.

Viceprimarul din Cugir, Călin Răzvan Furdui, deține jumătate dintr-un teren intravilan în localitatea cugir, dobândit în anul 2020, care are o suprafață de 1.018 metri pătrați și jumătate dintr-o casă de vacanță construită tot în Cugir, din 2020, care are o suprafață de 305 metri pătrați.

Venitul din ultimul an fiscal încheiat al viceprimarului din Cugir a fost de 129.419 lei și de încă 7.720 de lei, de la Colegiul Național David Prodan din Cugir.

Potrivit declarației de interese, Călin Furdui este vicepreședinte al PNL Cugir.

Averile primarilor de orașe din Alba: Ocna Mureș, Silviu Vințeler

Primarul din Ocna Mureș, Silviu Vințeler , a dat ultima declarație în luna aprilie a anului 2024, unde a declarat că are două terenuri intravilane împreună cu soția lui, ambele în Ocna Mureș (unul din 1991 de 1.100 metri pătrați și încă unul din 2017, de 881 de metri pătrați) și încă un teren extravilan, tot împreună cu soția, din 2013, cu o suprafață de 1.100 metri pătrați.

De asemenea, acesta mai are și două terenuri agricole, ambele în Ocna Mureș. Unul a fost achiziționat în 2002 și dispune de 9.000 de metri pătrați, iar celălalt a fost reconstituire drept de proprietate, în 1995 și are o suprafață de 1.800 de metri pătrați.

Totodată, primarul Silviu Vințeler, a declarat că mai are ”o altă categorie de bunuri imobile”, fără a fi mai precis, din anul 1991 cu o suprafață de 96 de metri pătrați. Și împreună cu soția a mai achiziționat o casă de locuit în 2017, în localitatea Ocna Mureș, județul Alba, cu o suprafață de 139 de metri pătrați.

Cât despre autoturisme, Silviu Vințeler a declarat două, respectiv un Opel Astra din 2007 și un Volkswagen Passat din 2017.

Acesta are două credite la bancă, unul din 2017 până în 2027 în valoare de 135.000 de lei și altul din 2020 până în 2024, în valoare de 75.001 de lei.

Venitul lui Silviu Vințeler declarat pe data de 04 aprilie 2024, a fost de 141.185 de lei, iar al soției, de la SC APA CTTA SA, a fost de 42.445 de lei. Familia mai beneficiază și de alocația copilului, în valoare de 3.073 de lei.

Potrivit declarației de interese, Silviu Vințeler este președinte al PNL Ocna Mureș și vicepreședinte al BPJ PNL Alba.

Viceprimarul din Ocna Mureș, Pavel Gligor Podariu, deține două terenuri intravilane în localitatea Ocna Mureș, ambele achiziționate în 2001, unul de 900 de metri pătrați, celălalt de 880 de metri pătrați.

De asemenea, mai are încă un teren intravilan lăsat moștenire în anul 2008, tot în Ocna Mureș, de 300 de metri pătrați.

Acesta mai deține și trei case de locuit, toate în Ocna Mureș. Una din 2001 de 240 de metri pătrați, una din 2021 de 98 de metri pătrați și încă una (moștenire), din 2008, de 280 de metri pătrați.

La categoria automobile, viceprimarul Pavel Gligor a declarat patru autoturisme (un BMW E30 din 1989, un BMW F11 din 2011, un BMW X5 din 2011 și un Mercedes W210 din 2003) și încă cinci autovehicule (trei Mercedes Vito, din 2008, 2012 și 2017, o Dacia Duster din 2012 și un Vw Transporter din 2016).

Acesta are patru credite la bancă: din 2021 până în 2036, în valoare de 79.400 de lei; din 2021 până în 2026, în valoare de 77.726 de lei; unul din 2021 până în 2026, în valoare de 45.000 de lei și încă unul, din 2020 până în 2026, în valoare de 66.192 de lei.

Venitul lui Pavel Gligor declarat pe data de 12 iunie 2024, a fost de 91.260 de lei, al soției acestuia de 18.931 de lei, iar din partea celor doi copii a fost în total de 44.777 de lei. În plus, de pe returnarea a două împrumuturi, Pavel Gligor a încasat 106.121 de lei.

Potrivit declarației de interese, viceprimarul Pavel Gligor este asociat mai multor firme, respectiv SC Gaspol SRL, SC Pody Grup SRL, SC Gaspol Design SRL și al ONG-ului Plai Strămoșesc. De asemenea, el este vicepreședinte PNL Alba.

Averea primarului din Teiuș, Mirel Hălălai

Primarul din Teiuș, Mirel Vasile Hălălai, deține un teren extravilan în localitatea Cetea și unul intravilan în localitatea Teiuș, primite moștenire.

De asemenea, acesta a achiziționat împreună cu soția sa un teren intravilan în 1995, cu o suprafață de 2.359 de metri pătrați, o casă de locuit în Teiuș de 100 de metri pătrați și încă un apartament din 2023, tot în Teiuș.

Ca și autoturism, acesta a declarat un Suzuki Vitara din 1993. De asemenea, a vândut în anul 2023 două autoturisme, unul cu 1.000 de euro și încă unul cu 8.000 de euro.

Venitul din ultimul an fiscal încheiat, încasat de Mirel Hălălai ca și primar în Teiuș a fost de 129.423 de lei, iar soția acestuia a încasat 26.270 de lei ca și contabil. Soția acestuia are și un depozit, pe urma căruia a încasat 100.000 de lei.

Potrivit declarației de interese, acesta este membru în două cluburi din Teiuș (Club Rotary Teiuș și Club 23 Teiuș) și membru în calitate de reprezentant al orașului Teiuș, la 9 asociații și firme.

De asemenea, Mirel Hălălai este primvicepreședinte al PSD Alba și președinte al PSD Teiuș.

Viceprimarul orașului Teiuș, Aurel Breaz, deține trei terenuri intravilane împreună cu soția lui, dintre care două la Teiuș (din 2004, de 3.418 metri pătrați și din 2008, de 5.704 metri pătrați) și încă unul în localitatea Stremț, județul Alba, din 2002.

Tot împreună cu soția, aceștia mai dețin și 11 terenuri agricole, dintre care nouă au fost achiziționate, unul a fost pe contract de donație și unul a fost încadrat la secțiunea ”altele”(acesta este și cel mai mare dintre cele pe care le au și are o suprafață de 77.144 de metri pătrați).

Dintre cele nouă achiziționate, unul este în localitatea Stremț, unul în localitatea Teiuș și restul în localitatea Mihalț.

Viceprimarul Aurel Breaz și soția acestuia mai dețin și o casă de locuit în Stremț, din 2002, care are o suprafață de 40 de metri pătrați și o casă de vacanță construită în 2001, în localitatea Mihalț.

Acesta a mai declarat un bun imobil în suprafață de 1.208 metri pătrați, fără a declara natura acestuia.

Cât despre bunurile mobile, acesta a declarat că deține un Opel din 2004.

Aurel Breaz a acordat și două împrumuturi în nume personal către SC Andreea-Bia SRL (în valoare de 128.953 de lei) și către BRE Product SRL (în valoare de 293.310 de lei).

Ca și venit din ultimul an fiscal încehiat, soția acestuia a încasat ca și casier 31.422 de lei, iar viceprimarul Aurel Breaz a încasat 14.800 de lei din închirierea unui imobil. Subvenția de care a beneficiat acesta a fost în valoare de 3.063 de lei, iar indemnizația ca și consilier local i-a adus 8.670 de lei.

Potrivit declarației de interese, Aurel Breaz este asociat și administrator la firma Andreea-Bia SRL și președinte al PNL Teiuș.

Averile primarilor de orașe din Alba: Zlatna, Silviu Ponoran

Primarul din Zlatna, Silviu Ponoran, deține ca moștenire două terenuri agricole, ambele în Zlatna, din 1996, unul de 1.327 de metri pătrați și unul de 3.241 de metri pătrați.

Tot ca moștenire, deține și patru terenuri intravilane, cel mai mic având 119 metri pătrați și cel mai mare aproximativ 15.400 de metri pătrați și încă două forestiere, tot în Zlatna, unul dintre ele având 17 hectare. Pe lângă acestea mai are, tot ca moștenire, încă un teren extravilan.

De asemenea, mai deține în Zlatna două terenuri agricole prin reconstituirea dreptului de proprietate (ambele din 2021, unul de 4.474 de metri pătrați și unul 9.515 metri pătrați).

Mai există pe numele lui încă un teren agricol, dobândit prin contract de schimb.

Silviu Ponoran deține și trei spații comerciale, construite, toate în localitatea Zlatna și o casă de locuit, tot în Zlatna, construită în anul 2009, care are o suprafață de 187 de metri pătrați. De asemenea, acesta a vândut în cursul anului 2023 un bun imobiliar, cu 18.650 de lei.

Cât despre autoturisme, acesta deține două, respectiv un Suzuki din 2004 și un Mercedes C220, din 2012.

Primarul Silviu Ponoran a declarat că are un singur cont financiar activ, în care avea suma de 43233.22 lei.

Venitul din ultimul an fisal încheiat pe care l-a declarat Silviu Ponoran, a fost de 129.421 de lei, iar din subvenția unui teren, acesta a încasat 1.500 de lei.

Potrivit declarației de interese, primarul din Zlatna, Silviu Ponoran, este membru al Uniunii Munții Apuseni și președinte pentru ADI Moții Țara de Piatră. De asemenea, este președinte PNL.

Viceprimarul orașului Zlatna, Valentin Romoșian, deține împreună cu soția, un teren intravilan (372 de metri pătrați) și unul agricol (1.445 de metri pătrați), ambele în localitatea Feneș, județ Alba, dobândite prin reconstituirea dreptului de proprietate.

De asemenea, acesta deține patru terenuri agricole, dintre care unul este în localitatea Zlatna și îl deține cu soția, iar celelalte trei se află în localitatea Feneș și au suprafețe cuprinse între 1.780 de metri pătrați și 6.800 de metri pătrați.

Ca și moștenire, Valentin Romoșian deține un teren agricol în localitatea Feneș, din anul 2011, care are o suprafață de 55.000 de metri pătrați și încă trei terenuri extravilane, unul în localitatea Feneș (2.400 de metri pătrați) și celelalte două se află în localitatea Zlatna (8.277 de metri pătrați, respectiv 20.062 de metri pătrați).

Tot împreună cu soția, aceștia au construit o casă de locuit, în 2020, în localitatea Feneș, care are o suprafață de 558 de metri pătrați.

La categoria bunuri mobile, Valentin Romoșian a declarat că deține două mașini Audi din 2015 și un Nissan, din 2006.

Venitul încasat de Valentin Romoșian din ultimul an fiscal încheiat, ca și viceprimar, a fost de 105.891 de lei, iar venitul soției sale a fost de 60342.50 de lei. Tot soția sa, a primit din subvenția unor terenuri, suma de 8340.19 de lei.

Potrivit declarației de interese, Valentin Romoșian este membru al Composesoratului Piatra Caprei Feneș și vicepreședinte al PNL.

