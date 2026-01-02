Connect with us

Cât mai ține frigul: Prognoza meteo pe fiecare săptămână din ianuarie

Ninge în județul Alba

Cât mai ține frigul: Meteorologii au anunțat prognoza meteo pe fiecare săptămână din ianuarie. 

Ianuarie rămâne, în mod tradițional, cea mai rece lună a anului în România, iar 2026 nu este de așteptat să facă excepție.

Temperaturile vor oscila frecvent în jurul sau sub valorile normale perioadei, cu episoade de ger mai ales în Transilvania, Moldova și zonele intramontane, unde minimele pot coborî sub –10 grade Celsius în nopțile senine.

În sud și vest, valorile termice vor fi ceva mai blânde, dar cu alternanțe între perioade reci și intervale mai calde, specifice ultimilor ani. De asemenea, aceste zone vor fi expuse la vânt.

Un element tot mai prezent în iernile recente este variabilitatea accentuată a vremii, iar ianuarie 2026 ar putea urma acest tipar.

Sunt posibile episoade în care mase de aer mai cald pătrund dinspre sud-vestul Europei, aducând temperaturi peste media normală și precipitații sub formă de ploaie sau lapoviță, în special în zonele joase.

Aceste perioade pot fi urmate brusc de reveniri ale aerului polar, cu scăderi rapide de temperatură și ninsori.

În ceea ce privește precipitațiile, luna ianuarie 2026 ar putea aduce ninsori mai consistente în zonele montane și submontane, unde stratul de zăpadă are șanse să se mențină pe termen mai lung.

La câmpie, însă, zăpada ar putea fi mai instabilă, cu alternanțe între ninsoare, ploaie și episoade de polei, mai ales în sud și sud-est.

Vântul va avea și el un rol important în percepția vremii.

În special în estul și sud-estul țării, episoadele de vânt mai intens pot accentua senzația de frig, chiar și atunci când temperaturile nu sunt extrem de scăzute.

În zonele montane, viscolul poate apărea temporar, în special în contextul pasajelor de fronturi reci.

Cât mai ține frigul: Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, nord-estice și local în cele centrale, dar și ușor mai ridicate în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Cu excepția zonelor montane și a regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice perioadei.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.

Per ansamblu, ianuarie 2026 în România se anunță o lună de iarnă autentică, dar marcată de oscilații termice, cu alternanțe între ger și perioade mai blânde, un tipar tot mai frecvent în contextul schimbărilor climatice.

Pentru populație, acest lucru înseamnă necesitatea de a fi pregătită atât pentru episoade de frig sever și zăpadă, cât și pentru intervale cu vreme mai umedă și instabilă, care pot crea probleme de trafic și infrastructură.

