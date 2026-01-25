Connect with us

Câte persoane au reușit să-și găsească loc de muncă în 2025. Cele mai multe au peste 45 de ani și studii liceale

Publicat

acum O oră

Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) arată că, anul trecut, aproape 157.000 de persoane au fost integrate pe piața muncii. Majoritatea sunt în vârstă de peste 45 de ani și sunt absolvenți de liceu. 

În funcție de rezidență, în perioada de referință, 82.945 de persoane angajate provin din mediul urban, iar 74.021 persoane sunt din mediul rural.

Din totalul persoanelor ocupate, anul trecut, 77.186 au peste 45 de ani. Alte 29.828 de persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 12.544 au între 30 și 35 de ani, 12.690, între 25 și 30 de ani, iar 24.718 sunt tineri sub 25 de ani. De asemenea, 28.406 sunt tineri NEET.

Numărul femeilor încadrate este de 75.866, iar cel al bărbaților de 81.100, ponderea din totalul persoanelor încadrate fiind de 48,33%, respectiv de 51,67%, notează Agerpres.

Cele mai multe persoane nou angajate au studii liceale

Referitor la nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă, cele mai multe au studii liceale (52.916), profesionale (35.877), gimnaziale (35.230), 20.108 fiind cu studii universitare.

De asemenea, din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM, în cursul anului anterior, 42.674 fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile.

Într-un clasament al județelor cu cele mai multe persoane angajate, București ocupă primul loc (15.135), urmat de Iași (6.378) și Timiș (6.134).

Totodată, în 2025, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 435.213.

