Pictura ”Turnul Studentului”, realizată în 1974, exponatul lunii ianuarie la Muzeul ”Ioan Raica” din Sebeș

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș prezintă pictura Turnul Studentului, realizată de artistul plastic Iosif Vasile Gaidoș, ca exponatul lunii ianuarie 2026.

Executată în tehnica uleiului pe carton, cu dimensiunile de 49 × 70 cm, lucrarea, semnată și datată în stânga jos „I. V. Gaidoș, 1974”, a fost donată muzeului sebeșean chiar în anul realizării sale.

În prim-planul lucrării este redat un fragment de curtină din piatră, care traversează orizontal întreaga compoziție, conferindu-i stabilitate și echilibru. Turnul Studentului, amplasat în partea dreaptă a cadrului, atrage privirea și rupe monotonia liniei orizontale reprezentate de zid.

Copacii din spatele acestuia, unul bogat în frunziș, celălalt aproape gol, sunt redați într-un contrast ce pare să sugereze trecerea timpului, la fel cum acesta a trecut și peste fortificația Sebeșului.

Compoziția este echilibrată asimetric: masa vegetală din stânga compensează turnul din dreapta, iar paleta cromatică este restrânsă și naturală, dominată de nuanțe de ocru și bej, verde stins și albastru pal.

Cerul deschis sugerează o lumină difuză, posibil o zi senină de toamnă, în care culorile sunt armonizate, fără contraste dure, ceea ce induce o stare de liniște. Pensulația este vizibilă și liberă, mai ales în redarea copacilor și a zidului, indicând o abordare picturală expresivă; detaliile, care nu abundă, sugerează intenția artistului de a pune accentul pe impresia generală, și nu pe exactitatea arhitecturală.

Pictorul Iosif Vasile Gaidoș

Iosif Vasile Gaidoș s-a născut la 7 iulie 1919 la Ardud, județul Satu Mare. A urmat cursurile școlii primare în oraşul natal, iar în 1930 s-a mutat împreună cu părinții la Sebeș. A frecventat liceul din localitate, iar după absolvire a urmat studii de artă la Baia Mare.

Întors la Sebeș, și-a satisfăcut stagiul militar, după care s-a mutat la Teliuc, unde a lucrat ca proiectant la mină. Ulterior, s-a stabilit la Timișoara, iar apoi în județul Caraș-Severin, la Bocșa, unde a lucrat tot ca proiectant, în cadrul întreprinderii miniere locale.

A pictat cu precădere în ulei și pastel, fără a neglija însă acuarela. De Sebeș s-a legat prima parte a activității sale artistice, însă, după plecare a revenit adesea pentru a-și revedea rudele și pentru a picta. Astfel, în creația sa se regăsesc lucrări precum „Peisaj pe Valea Sebeșului”, „Peisaj la Jina”, „Castelul Martinuzzi” și ”Turnul Studentului”, printre altele.

Expoziții în țară și străinătate

Fiind un mare iubitor de frumos, a cutreierat munții și a surprins în pânzele sale colțuri mirifice de natură, reușind să realizeze un număr impresionant de tablouri.

În cursul vieții i-au fost organizate 111 expoziții personale în țară (Sebeș, Reșița, Bocșa, Oravița, Roșia Montană, Baia de Arieș etc.) și alte câteva în străinătate (expoziție itinerantă în fostele țări socialiste – 1961, Germania – 1966).

Numeroaselor tablouri aflate în colecții particulare din țară li s-au adăugat și altele din Canada, Rusia, Austria, Cehia, Polonia, Elveția, Italia, SUA, Olanda, Israel, Suedia, Franța, Siria, Australia, Ungaria și Germania. O serie de lucrări au fost donate unor instituții, printre care și muzee, precum cele din Reșița (peste 10 lucrări), Băile Herculane (7 lucrări), Sebeș (2 lucrări) și Lupșa (o lucrare). S-a stins din viață la 3 martie 1998, la Bocșa Montană, unde este și înmormântat.

sursa: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News