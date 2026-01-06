Câți bani are România în rezervele valutare ale BNR. Date oficiale

Rezervele valutare ale României administrate de Banca Naţională a României (BNR) au scăzut în luna decembrie 2025, ajungând la 64,8 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de banca centrală.

Comparativ, la finalul lunii noiembrie 2025, rezervele se situau la 65,408 miliarde de euro.

Cu toate acestea, nivelul rezervelor valutare rămâne semnificativ mai ridicat față de cel consemnat la finalul anului 2024, când acestea se ridicau la 62,135 miliarde de euro, potrivit Digi24.

BNR arată că, în cursul lunii decembrie 2025, au fost înregistrate intrări de valută în valoare de 3,268 miliarde de euro.

Acestea au provenit, în principal, din modificarea rezervelor minime obligatorii în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, precum și din alimentarea conturilor Ministerul Finanţelor, alături de alte operațiuni.

Pe de altă parte, ieșirile de valută au totalizat 3,876 miliarde de euro și au fost generate de modificări ale rezervelor minime în valută, plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută, precum și plăți efectuate din contul Comisia Europeană, printre altele.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News