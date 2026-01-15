Connect with us

Eveniment

Controale antifraudă la cei care cumpără autoturisme de lux plătite din surse nejustificate. Proiect pilot, demarat de ANAF

Publicat

acum 37 de secunde

Controale antifraudă la cei care cumpără autoturisme de lux plătite din surse nejustificate. ANAF demarează un proiect pilot de controale antifraudă privind achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.

Potrivit unui comunicat al instituției, în cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudă au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat.

Controalele vizează situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziții de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară.

Controale antifraudă la cei care cumpără autoturisme de lux plătite din surse nejustificate

Până în prezent, au fost finalizate mai multe verificări, în urma cărora au fost constatate abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale.

Printre situațiile identificate se numără:

  • achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor;
  • tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile;
  • achiziția unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 lei, în absența unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate;
  • achiziționarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 lei, cu plata în numerar, în cadrul unei tranzacții în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor;

În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare.

Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanțelor fiscale.

De asemenea, într-un caz distinct, controalele antifraudă au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism BMW 740, evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului.

Având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, DGAF va continua acest tip de acțiuni și are în vedere extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal.

ANAF reafirmă importanța respectării legislației fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea utilizării fondurilor ilicite, prevenirea evaziunii fiscale și asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii.

foto: arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 37 de secunde

Controale antifraudă la cei care cumpără autoturisme de lux plătite din surse nejustificate. Proiect pilot, demarat de ANAF
Actualitateacum 31 de minute

FOTO: Ziua Culturii Naționale și nașterea poetului Mihai Eminescu, celebrate la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia
Evenimentacum 46 de minute

Mai multe blocuri din Alba Iulia vor fi renovate energetic, printr-o investiție de 19,2 milioane de lei. Anunțul primarului Pleșa
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Guvernul Bolojan a aprobat prioritățile pentru Programul „Anghel Saligny” 2026. Ce proiecte sunt preferate
Administrațieacum o zi

Când vor fi obligate primăriile să reducă din posturi și ce se întâmplă cu impozitele locale. Anunțul ministrului Dezvoltării
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 ore

România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS
Economieacum 21 de ore

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale. Reforma administrativă, pusă în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum o zi

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

15 iunie: Moartea lui Mihai Eminescu
Evenimentacum 9 ore

15 ianuarie: Ziua Culturii Naționale, omagiu lui Mihai Eminescu
Blajacum 20 de ore

Mihai Eminescu și Blajul. Portretul unui adolescent neobișnuit, în Mica Romă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 4 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 8 ore

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 8 ore

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Mai mult din Educatie