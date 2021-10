Ce daune a primit un biciclist din Alba care a avut nevoie de 150 de zile de îngrijiri după ce a fost lovit de o mașină

Deși mai sunt încă 2 luni și jumătate până la noaptea dintre ani, ofertele pentru petrecerea Revelionului au început demult să apară.

Cei care își doresc un sejur la munte, au făcut o rezervare din timp.

Cu greu se mai găsește la această dată o cameră liberă, pentru cazare.

În zona Munților Șureanu și la Arieșeni, majoritatea proprietarilor de pensiuni spun că lista rezervărilor pentru finalul de an a fost incheiată chiar și din vară.

Prețurile au crescut chiar și cu 15%

În ceea ce privește prețurile, proprietarii de pensiuni spun că, din cauza scumpirilor și tarifele pentru cazare vor fi puțin mai mari.

La Șureanu, de exemplu, o cameră dublă, cu mic dejun inclus, costă în jur de 300 de lei pe noapte.

Același preț si la Arieșeni, cu acces la piscină inclus. Prețul include doar cazarea, fără cina festivă pentru noaptea dintre ani.

Revelion la restaurant

Oferta petrecerilor de revelion la restaurantele din municipiul Alba Iulia se lasă încă așteptată. Doar câteva dintre marile localuri au făcut publică propunerea pentru noaptea dintre ani.

Altele, așteaptă încă să vadă cum vor evolua lucrurile din punct de vedere epidemiologic dar și care sunt condițiile după care se poate organiza o astfel de petrecere.

Iată câteva dintre pachetele existente:

Cei de la Domeniile Martinutzi din Vințu de Jos propun în acest an pachete cu cazare de 3 sau 4 nopti, la prețul de 1800 de lei sejur/persoană, respectiv 2000 de lei sejur/persoană.

Pachetul include: cazare cu demipensiune(mic dejun și cină), cină festivă de revelion 2022.

Copiii 8-14 ani, 800 lei/loc in cameră cu părinții.

Copiii 0-6 ani beneficiază de gratuitate in cameră cu părinții.

Casa Dives din Pianu propune un sejur de minim 4 nopți.

Prețul pe noapte pentru o persoană este de 500 de lei camera dublă, 600 de lei un apartament/noapte.

Pachetul include: cazare, demipensiune (prima zi cină – ultima zi mic dejun), băuturi soft (, băuturi tradiționale, seară festivă de Revelion cu merinde si licori romanești, foc de tabară și vin fiert de Jidvei, degustare de virșlii de Pianu, ciubăr din lemn cu apă caldă, plimbare cu căruța in aerul tare al satului Transilvănean. Opțional dj sau formație cu muzică traditională. Copiii au 25 % reducere față de tariful de adult. Copiii sub 5 ani sunt cazati gratuit cu părintii in pat.

Vila Vank Arieșeni propune un sejur de 4 nopți la prețul de 1350 de lei. Oaspeții vor fi aici așteptați cu bucate tradiționale românești, muzică live și dansuri tradiționale specifice zonei.

Revelion in afară țării.

Cea mai căutată destinație de către albaiulieni este Egiptul.

Potrivit directorului Eximtur Alba Iulia, Angelo Dicu, există charter direct spre această destinație din Cluj-Napoca. Prețurile pornesc de la 700 de euro.

Și Dubai rămâne printre destinațiile preferate ale albaiulienilor. Cine optează pentru o minivacanță de revelion în Dubai va avea de plătit pentru această destinație minim 900 de euro.