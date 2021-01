Ce mașini de lux sunt în garajele instituțiilor publice din România. Care sunt cheltuielile de întreținere și cât au costat

Anul Chinezesc 2021 este anul Anul Bivolului de metal și vine imediat după anul șobolanului de metal. Începe pe 12 februarie 2021 și se termină pe 30 ianuarie 2022.

Va fi un an plin de schimbări, vom avea parte de o reorganizare, iar fenomenele naturale se vor intensifica. Am mai avut un an al Bivolului (echivalentul Capricornului în zodiacul european) în anul 2010.



Horoscop 2021 chinezesc: Boul/Bivolul aduce putere prin ascultare, pace și unitate.

Noul An Chinezesc 2021 este al Bivolului alb de metal. Anul Nou Chinezesc începe pe 12 februarie 2021 și se va termina pe 30 ianuarie 2022, scrie stirilekanald.ro

Oamenii vor fi, in general, mai agresivi si mai impulsivi, iar comportamentul lor va fi contagios. Conflictele directe, certurile si disputele vor avea loc in mod frecvent.

Potrivit prognozei chinezești, cele 12 animale zodiacale, în ordine, sunt: șobolan, bou (bivol), tigru, iepure, dragon, șarpe, cal, oaie, maimuță, cocoș, câine și porc.

Horoscop chinezesc 2021

Conform Horoscopului chinez 2021, Bivolul este un animal de încredere, rezistent, pe care te poți baza tot timpul. Prin urmare, sinonim cu munca grea, determinarea, forță și rezistență pentru a realiza lucrurile pe care doriți să le realizați în viață. De asemenea, Boul semnifică succesul și realizările deosebite în toate proiectele la care lucrați.

În 2021, vi se recomandă să luați decizii înțelepte care vă vor permite să vă atingeți obiectivele în viață. Nu ar trebui să renunți la visele voastre pentru că aveți potențial de a face ceva extraordinar în viață în 2021. În ceea ce privește corpul uman, metalul este asociat cu plămânii. De asemenea, este asociat cu culoarea albă, cu mirosurile și gusturile înțepătoare.

În conformitate cu Horoscopul chinez 2021, culorile anului sunt verde și roșu. Aceste culori echilibrează fluxurile de energie ale celor cinci elemente din Cosmologia chineză și Feng Shui. Verde reprezintă natura, în timp ce roșu reprezintă elementul foc.

Zodiac Chinezesc 2021: Stil de viață și sănătate

Horoscopul chinezesc pentru anul 2021 vă spune să vă asigurați că sunteți expus în mod adecvat la lipsa aerului și apei curate, astfel încât să puteți menține o sănătate bună. Metalul Yin simbolizează plămânii, deci ar trebui să aveți grijă să nu contractați infecții respiratorii.

Horoscop Chinezesc 2021: Bani şi carieră

Predicțiile din 2021 arată că cei care muncesc din greu și cu hotărâre în afacerile și proiectele lor vor putea primi recompense mari. Cei leneși nu vor avea noroc, deoarece nimic nu le va ieși din tot ceea ce fac. În anul 2021, vi se recomandă să fiți creativi și practici.

Anul Nou Chinezesc 2021: Dragoste

Semnul zodiac – bivol- apreciază că familia este esențială în viața cuiva. Ar trebui să fiți în situația de a oferi anul acesta educația copiilor, indiferent de starea finanțelor. Este important să acordați prioritate familiei dvs. în orice moment.

Spiritul conservator al Boului promovează medii familiale cu valori tradiționale.

Pentru cuplurile căsătorite, acest an chinez facilitează nașterile, așa că ar trebui să vă gândiți să vă măriți familia.

Semnele zodiacale din horoscopul chinezesc

ȘOBOLANUL: Cei care s-au născut în anii: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 sau 2020, aparțin semnului zodiac chinezesc al Șobolanului

BIVOL: Cei care s-au născut în anii: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 sau 2021, aparțin zodiei chinezești -Bivol

TIGRU: Dacă v-ați născut în anii: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 sau 2010, atunci aparțineți zodiei chineze a Tigrului

IEPURE: Dacă v-ați născut în anii: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 sau 2011, atunci aparțineți semnului zodiacal chinezesc al Iepurelui

DRAGON: Dacă v-ați născut în anii: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 sau 2012, atunci aparțineți zodiei chineze a Dragonului.

ȘARPE: Dacă v-ați născut în anii: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 și 2013, atunci aparțineți semnului zodiac chinezesc al Șarpelui.

CAL: Dacă v-ați născut în anii: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 sau 2014, atunci aparțineți zodiei chineze a Calului.

OAIE: Dacă v-ați născut în anii: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 și 2015, atunci aparțineți semnului zodiacal chinezesc al Oii

MAIMUȚĂ: Dacă v-ați născut în anii: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 și 2016, atunci aparțineți zodiei chineze a Maimuței.

COCOȘ: Dacă v-ați născut în anii: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 sau 2017, atunci aparțineți semnului zodiac chinezesc al Cocoșului.

CÂINE: Dacă v-ați născut în anii: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 sau 2018, atunci aparțineți zodiei câinelui.

PORC: Dacă v-ați născut în anii: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 sau 2019, atunci aparțineți semnului zodiacal chinezesc al Porcului.

Anul Bivolului de metal pentru fiecare semn zodiacal

Şobolan

Șobolanul ar trebui să fie gata să facă față unor provocări mari în carieră pe parcursul lui 2021. Oamenii singuri vor putea să se îndrăgostească și să-și întâlnească sufletul pereche. Va fi un an bun pentru ei să cunoască oameni noi și să-și facă relații personale și profesionale deosebite.

Bivol

Anul 2021 este unul al prosperității pentru voi și familia voastră. Ar trebui să vă concentrați mai mult pe stabilitatea mentală și să vă consolidați relațiile emoționale. Familia este importantă; prin urmare, ar trebui să fiți mereu acolo pentru familia și prietenii voștri. Oportunități excepționale vor veni în cale, așa că trebuie să fiți pe fază.

Tigru

Anul acesta va fi unul provocator pentru voi. Va fi nevoie de mult curaj și răbdare pentru Tigrul care dorește să mențină stabilitatea și echilibrul în viață.

Iepure

Iepurele este al patrulea animal de pe zodiacul chinezesc. Acesta va fi un an moderat bun pentru iepuri. Dacă Iepurele dorește să mențină stabilitatea, ar fi esențial să nu caute modificări. La locul de muncă, va trebui să vă adaptați la schimbările care apar.

Dragon

Anul acesta va fi un an moderat pentru dvs. în ceea ce privește perspectivele și așteptările. Ar trebui să știți că Dragonul și bivolul nu sunt întotdeauna în condiții bune. Depinde de Dragon să se adapteze la anul 2021.

Şarpe

Acesta va fi un an dinamic pentru persoanele aflate sub acest semn zodiacal chinezesc. Ar trebui să vă ascultați instinctele și să credeți că vă conduc în direcția corectă. Șarpele ar trebui să valorifice în continuare realizările preexistente.

Cal

Astrologia chineză 2021 vă spune că anul acesta va fi mai bun decât precedentul. Anul acesta va fi marcat de abundență, excelență și multă dragoste. Dragostea va înflori în viața voastră. Calul poate să-și optimizeze șansele de reușită atunci când vine vorba de munca și finanțele voastre.

Oaie

Anul acesta, ar trebui să faceți un pas înapoi și să vă evaluați lucrurile din viața lor. Oaia ar trebui să fie atentă la situația economică. În 2021, Oaia își va da seama de beneficiile și va spune nu oamenilor care nu îi avantajează în niciun fel.

Maimuță

Anul 2021 va începe cu o mulțime de provocări. Nativii maimuță vor face schimbări importante în toate aspectele ale vieții lor. Când vine vorba de finanțe, Maimuța va putea economisi bani pentru zile negre.

Cocoș

Acesta este un an de recuperare. Această recuperare va aduce fericirea în viața voastră și în viața celor dragi. Din punct de vedere financiar, Horoscopul chinezesc 2021 dezvăluie că veți câștiga bani din lucruri pe care le faceți în mod curent. În cuplu, va trebui să acceptați că este timpul să deveniți părinți.

Câine

Câinele trebuie să fie dispus să muncească din greu pentru a-și atinge toate visele și obiectivele din viață. În dragoste, Câinele trebuie să învețe cum să fie mai tolerant.

Porc

În anul 2021, nativii din porc vor avea mari perspective profesionale, dar nu vor avea noroc în dragoste. Nativii porc ar trebui să evite conflictele cu colegii lor la locul de muncă.

surse: stirilekanald.ro, stirileprotv.ro

foto: wikipedia.org