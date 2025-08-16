Eveniment
VIDEO: Ceremonia oficială de deschidere a Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia: Jurământul anual de credință față de împărat
Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc de la ora 12:00, în Piața Cetății, deși activitățile au început încă de vineri.
Programul continuă atât sâmbătă, cât și duminică. Astfel, publicul va putea urmări modul în care se desfășurau antrenamentele legiunilor romane și ale războinicilor barbari în urmă cu 2000 de ani, inclusiv comenzile pe care le primeau soldații, care, pentru un spor de autenticitate, vor fi date în limba latină.
De asemenea, vor fi demonstrații militare romane, cu războaie între daci și romani, cu lupte de gladiatori organizate în cinstea lor, cu ateliere de lucru, cu jocuri și târguri de sclavi.
Depunerea jurământului față de împărat, în limba latină:
Programul zilei de sâmbătă și duminică mai cuprinde și următoarele momente:
Program Festivalul Roman Apulum 2025. Sâmbătă, 16 august
12:30 – 20:00 Tabăra antică
- ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
- Platou strada Militari – tabăra romană
- Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
12:30 – 20:00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere
- Platou strada Militari – tabăra romană
13:00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
- Pornire de la Muzeul Principia
19:00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
- Piața Cetății
19:30 Târg de sclavi
- Piața Cetății
19:45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
- Piața Cetății
20:15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis
- Piața Cetății
21:15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei
- Piața Cetății
21:30 Parada cu torțe
- Strada Mihai Viteazul
- Piața Cetății
Duminică, 17 august
10:30 – 17:00 Tabăra antică
- ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
- Platou strada Militari – tabăra romană
- Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor
10:30 – 17:00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere
- Platou strada Militari – tabăra romană
- 12:00 Competiție sportivă/pentatlon antic
- Piața Cetății
15:00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei
- Piața Cetății
15:30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari
- Piața Cetății
16:00 Marea bătălie – Ad Portas!
- Piața Cetății
17:00 Parada trupelor.
- Ceremonialul de închidere a festivalului
- Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul
Prezintă:
Dr. Liviu Zgârciu – istoric și Daniel ‘DOM DAN’ Pavel – prezentaror reality game show TV „Survivor”
Raul
sâmbătă, 16.08.2025 at 12:23
aici se fura banii din taxele locale 😉