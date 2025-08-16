Connect with us

VIDEO: Ceremonia oficială de deschidere a Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia: Jurământul anual de credință față de împărat

Publicat

acum 2 ore

Ceremonia oficială de deschidere a Festivalului Roman Apulum de la Alba Iulia: Jurământul anual de credință față de împărat. 

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc de la ora 12:00, în Piața Cetății, deși activitățile au început încă de vineri.

Programul continuă atât sâmbătă, cât și duminică. Astfel, publicul va putea urmări modul în care se desfășurau antrenamentele legiunilor romane și ale războinicilor barbari în urmă cu 2000 de ani, inclusiv comenzile pe care le primeau soldații, care, pentru un spor de autenticitate, vor fi date în limba latină.

De asemenea, vor fi demonstrații militare romane, cu războaie între daci și romani, cu lupte de gladiatori organizate în cinstea lor, cu ateliere de lucru, cu jocuri și târguri de sclavi.

Depunerea jurământului față de împărat, în limba latină:

Programul zilei de sâmbătă și duminică mai cuprinde și următoarele momente:

Program Festivalul Roman Apulum 2025. Sâmbătă, 16 august

12:30 – 20:00 Tabăra antică 

  • ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice. Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
  • Platou strada Militari – tabăra romană
  • Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

12:30 – 20:00 Virtus Ludi et Labora – instrucție, jocuri și ateliere

  • Platou strada Militari – tabăra romană

 13:00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum

  • Pornire de la Muzeul Principia

19:00 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

  • Piața Cetății

19:30 Târg de sclavi

  • Piața Cetății

19:45 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

  • Piața Cetății

20:15 Lupte de gladiatori – Ludus Ursus Nigrus și Ludus Apulensis

  • Piața Cetății

21:15 Spectacol cu foc: Povestea Medusei

  • Piața Cetății

 21:30 Parada cu torțe

  • Strada Mihai Viteazul
  • Piața Cetății

Duminică, 17 august

10:30 – 17:00 Tabăra antică 

  • ateliere militare și meșteșugărești (Medicină antică, Gastronomie antică, Prelucrare os, Prelucrare lemn, Prelucrare tăblițe ceramice, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori, Tir cu arcul)
  • Platou strada Militari – tabăra romană
  • Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și a aliaților lor

10:30 – 17:00 Virtus Ludi et Labora- instrucție, jocuri și ateliere

  • Platou strada Militari – tabăra romană
  • 12:00 Competiție sportivă/pentatlon antic
  • Piața Cetății

15:00 Dansuri antice – Magna Nemesis și Nimfele Daciei

  • Piața Cetății

15:30 Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane și Războinicii barbari

  • Piața Cetății

16:00 Marea bătălie –  Ad Portas!

  • Piața Cetății

17:00 Parada trupelor.

  • Ceremonialul de închidere a festivalului
  • Piața Cetății și Strada Mihai Viteazul

Prezintă:

Dr. Liviu Zgârciu – istoric și Daniel ‘DOM DAN’ Pavel – prezentaror reality game show TV „Survivor”

1 Comentariu

  1. Raul

    sâmbătă, 16.08.2025 at 12:23

    aici se fura banii din taxele locale 😉

