VIDEO Medicul de familie din Alba Iulia, Olimpia Roșca: Sfaturi pentru protejarea sănătății pe timp de caniculă

O mare parte din țară se află în această perioadă sub coduri portocalii sau galbene de caniculă. Alba24 a discutat cu medicul de familie din Alba Iulia, Olimpia Roșca.

Canicula poate afecta grav sănătatea, mai ales la persoanele vulnerabile, avertizează medicul.

Temperaturile extreme pun o presiune enormă asupra sistemului cardiovascular și pot duce la deshidratare rapidă, insolație și chiar la complicații fatale pentru categoriile sensibile.

”Trebuie să ținem cont de niște regulii astfel încât să evităm riscurile expunerii la soare în intervalul orar 11-17” spune Olimpia Roșca

Ea a adăugat că trebuie să ne acoperim capul, să purtăm haine lejere, să evităm efortul și să ne hidratăm corect cu apă la temperatura camerei.

De asemenea, a avertizat cu privire riscul foarte mare legat de lăsarea copiilor în mașină pe timp de caniculă.

