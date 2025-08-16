Connect with us

Tânăr de 18 ani din Rădești, REȚINUT pentru conducere fără permis. Ar fi fost sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Polițiștii din orașul Teiuș au reținut sâmbătă, pentru 24 de ore, un tânăr de 18 ani, din localitatea Rădești. Acesta este cercetat pentru conducere fără permis de conducere și conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În noaptea de 15/16 august 2025, polițiștii din orașul Teiuș au oprit, pentru control, pe DJ 142L, un autoturism condus de un tânăr de 18 ani, din localitatea Rădești.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,11 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În urma testării cu aparatul Drogtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Tânărul a fost condus la spital, în vederea recoltării de mostre biologice.

De asemenea, din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

