Practici incorecte, reclamate de turiști la cazarea în Alba Iulia. Metoda ”anularea” și repostarea la alt preț

acum 3 ore

Practici incorecte, reclamate de turiști la cazarea în Alba Iulia. Mai mulți turiști care merg la Alba Iulia se plâng în postări pe Facebook de o practică a unor proprietari de apartamente oferite spre închiriat. Aceștia spun că, după ce rezervă cu mult timp înainte, se trezesc cu mesaje din partea proprietarilor de apartamente, care le cer să anuleze pe booking, pentru a ”evita taxele la ANAF”. 

Totodată, li se aduce la cunoștință că prețurile în oraș au crescut, în preajma unor evenimente și festivaluri și încearcă să le anuleze rezervările pentru a-i orienta spre variante mai scumpe. 

”Eu și încă două prietene ne-am trezit fără cazare pentru DBE (Dark Bombastik Evening, un festival organizat în oraș – n.red.), pe ultima sută de metri. Folosesc Booking de câteva ori pe an, am Genius 3 și nu am pățit niciodată așa ceva.

Mai întâi vă spun povestea mea, apoi pe cea a prietenelor mele.

Am găsit un apartament cu două camere, pe care l-am rezervat încă din februarie, imediat după ce s-au anunțat datele festivalului DBE.

M-am bucurat că l-am prins – părea spațios și mobilat modern.

Am fost contactată repede de proprietari, să confirm dacă vin. Le-am spus că da, eram foarte încântată.

Mai târziu am observat că apartamentul a dispărut complet de pe Booking – linkul nu mai ducea nicăieri.

I-am întrebat ce s-a întâmplat, iar ei mi-au explicat că a murit proprietarul (tatăl cuiva) și că apartamentul a fost trecut pe numele lor.

Ca să fie mai simplu, l-au listat din nou, sub o altă denumire. Am întrebat dacă rezervarea mea se păstrează, iar răspunsul a fost „Da, doamnă, sigur”.

După o vreme, proprietara m-a întrebat dacă știu că în perioada aceea e cel mai mare festival din zonă. I-am spus că nu, că e un festival mai degrabă mic și intim.

Ea mi-a spus că îmi păstrează prețul inițial, dar că ar prefera să „rezolvăm la mica înțelegere”, adică să îi dau banii direct în cont, pentru a evita ANAF-ul.

Am avut rezerve, părea dubios, dar am fost de acord – era deja luna iunie și nu mai găseam nimic mai bun.

Acum o săptămână, aceeași persoană mi-a scris că ar trebui să eliberez apartamentul pe 15, pentru că vine „mama mare din State” și e musai să stea acolo.

Mi-a spus că îmi găsește altă cazare. Surpriză: în altă parte nu era nimic liber. Scuze peste scuze, dar soluții zero.

Am intrat din nou pe Booking și am descoperit că apartamentul era disponibil fix în datele în care ar fi trebuit să fie blocat pentru mine – dar la un preț aproape dublu. Tipic” a scris o clientă, pe Facebook.

„Am găsit cazare la un hotel, după ce mi-am luat a doua țeapă, identică cu cealaltă. Din fericire, nu am pierdut bani, doar nervi. Apartamentele dispar și reapar cu alt nume, uneori cu aceleași poze, dar din alte unghiuri, ca să pară că sunt unități diferite, însă la prețuri care îți sar în ochi”, a povestit acesta.

Vezi și: Au ”explodat” prețurile la cazări în Alba Iulia, în perioada Festivalului Roman Apulum 2025. Cât costă o cameră timp de două zile

Două cunoștințe ale sale au trecut prin situații similare. Una dintre ele, Irina, a primit mesaj chiar în dimineața de 15 august, după care a observat apartamentul repostat sub altă denumire, la un tarif mai ridicat.

Bianca, o altă turistă, a avut mai mult noroc: deși rezervarea inițială i-a fost anulată, Booking i-a găsit o alternativă într-o pensiune mai bună.

Postarea a stârnit foarte multe reacții, unii dintre comentatori afirmând că s-au întâlnit cu situații similare.

”De ani de zile pățesc asta în Alba Iulia. Și nu doar eu, ci și mulți alți prieteni. Unii au ajuns cu familia, copii, etc, în fața cazării și le-au dat flit la fața locului.

Am avut multe cazari de-a lungul anilor atât în țară cât și în afară, dar ce am pățit atât eu cât și alții la Alba Iulia e de domeniul fantasticului. Mă depășeste situația cazărilor din Alba Iulia și tzepele care se trag” a scris o altă persoană. .

