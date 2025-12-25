Ce nume se sărbătoresc în ziua de Crăciun. Cine își serbează onomastica pe 25 decembrie

Ce nume se sărbătoresc în ziua de Crăciun. Sărbătoarea Nașterii Domnului, este pentru sute de mii de români nu doar un moment de bucurie religioasă, ci și un prilej de a-și serba onomastica.

Cele mai cunoscute nume sărbătorite în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, sunt Cristian și Cristina, însă lista prenumelor care își leagă semnificația de această zi este mult mai amplă.

Dacă ai prieteni, colegi sau rude care poartă aceste prenume, ziua de Crăciun este ocazia perfectă să le trimiți un mesaj de „La mulți ani” și să le aduci astfel o bucurie în această zi specială.

Ce semnifică numele Cristian și Cristina

Numele Cristian sau Cristina au o legătură directă cu numele lui Hristos, dar și cu termenul de creștin. Ele sunt asociate sărbătorii Nașterii Domnului și au o origine veche, cu rădăcini în limbile greacă, ebraică și latină.

În limba română, forma „Christus” provine din latinescul „Christianus”, de unde s-au dezvoltat derivatele Cristian și Cristiana, atestate în documente latine încă din secolele XI și XII.

Prenumele Cristian provine din latinescul Christianus, care înseamnă „creștin” sau „adept al lui Hristos”. La rândul său, acest termen își are originea în numele Christos, ce provine din verbul greces „chriein”, care înseamnă „a unge”, echivalent al termenului ebraic „Mashiach” sau „Mashi ha” (Mesia), tradus prin „Cel Uns”. Astfel, prenumele Cristian semnifică „cel care îl urmează pe Hristos”, „credincios” sau „aparținând lui Hristos”. Din acest motiv, numele este asociat simbolic cu Crăciunul și cu valorile creștine.

Se spune că cei care poartă numele de Cristian se pot îndrepta spre meserii aflate în strânsă legatură cu sfera socială ca exemplu: avocat, psiholog, învățător sau profesor.

Prenumele Cristina este forma feminină a numelui Cristian și are aceeași semnificație. El desemnează „femeia creștină” sau „cea consacrată lui Hristos”. Numele apare în documente vechi latine sub forma Christiana și este atestat încă din Evul Mediu.

În tradiția ortodoxă, există și Sfânta Muceniță Hristina, prăznuită pe 24 iulie, însă în practica populară din România, prenumele Cristina este sărbătorit de obicei în ziua de Crăciun, datorită legăturii directe cu numele lui Hristos.

Se spune că cele care poartă numele de Cristina vor fi tentate de profesii ştiinţifice sau tehnice (activități ce necesită precizie și minuțiozitate) ori de cele din domeniul ştiinţelor umane – psihologie.

Ce nume se sărbătoresc în ziua de Crăciun. Cui spunem „La mulți ani”

Formele moderne ale pronumelor Cristian și Cristina au la bază mai ales variantele latine Christianus și Christiana, dar și formele grecești Christianos și Christina.

Printre cele mai comune variante regăsim:

Forme masculine: Cristinel, Cristianu, Christian, Kristian, Crăciun, Crăciunel, Cârstian, Carstea, Cristea, Cristache, Cristel, Hristea, Hristache, Hristu (formă întâlnită mai ales la aromâni)

Cristinel, Cristianu, Christian, Kristian, Crăciun, Crăciunel, Cârstian, Carstea, Cristea, Cristache, Cristel, Hristea, Hristache, Hristu (formă întâlnită mai ales la aromâni) Forme feminine: Cristiana, Cristinela, Cristinele, Cristi, Christina, Kristina, Kristiana, Krisztina, Hristina, Hristiana, Crăciunița, Crăciunică, Crăciuneasa

Unele dintre aceste forme sunt considerate arhaice sau regionale, în timp ce altele reprezintă adaptări moderne, influențate de grafia occidentală.

În limbajul curent, prenumele Cristian și Cristina au și numeroase forme de alint, folosite în familie sau între apropiați: Cristi, Cris, Tina, Tinu sau Cristel.

Câți români își serbează onomastica de Crăciun

Potrivit datelor furnizate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, peste 700.000 de români își sărbătoresc onomastica în ziua de 25 decembrie.

Cele mai frecvente prenume masculine sărbătorite de Crăciun sunt Cristian, purtat de peste 320.000 de persoane, urmat de Cristinel, Cristi, Christian, Crăciun și Kristian. Există și cazuri rare, precum prenumele Moș.

În rândul prenumelor feminine, Cristina este cel mai răspândit, cu peste 280.000 de purtătoare. Urmează Cristiana, Kristina, Cristinela și Kristiana. De asemenea, există și prenume mai puțin obișnuite, precum Crăciunița, Crăciunică sau Crăciuneasa.

Se spune „La mulți ani” de Crăciun?

O întrebare frecventă în această zi specială este dacă este potrivit să urăm „La mulți ani” celor care își sărbătoresc onomastica.

În această zi sfântă, Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București, a subliniat că „într-o zi de sărbătoare nu excludem pe nimeni de la prăznuire. Spunem la mulți ani tuturor celor pe care îi iubim, cu fiecare ocazie, dar și astăzi, inclusiv persoanelor care poartă numele Cristi sau Cristina”, conform Digi24.

Este o sărbătoare importantă astăzi pentru noi toți, cu cruce roșie în calendarul bisericesc, și trebuie celebrată cu iubire, milostenie și înțelepciune”, a mai adăugat preotul.

Mesajele de Crăciun sunt cea mai rapidă și simplă modalitate de a transmite a urărilor pentru rude, prieteni, colegi sau pentru cunoștințe.

La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc onomastica astăzi și Crăciun fericit!

foto: imagine generată cu ajutorul AI

