Ce pedeapsă a primit un bărbat din Alba care a găsit pe jos un card și a mers să își cumpere cu el mai multe beri și țigări
La mai bine de trei ani de la momentul în care a găsit un card pe jos ce nu îi aparținea, un bărbat din Alba și-a aflat sentința. Mai exact a fost judecat și condamnat pentru că după de a gasit cardul a mers și a efectuat 22 de tranzacții sub 100 de lei fiecare.
Deși fapta s-a petrecut în data de 4 iunie 2022, o decizie în instanță a venit abia pe 31 decembrie 2025, la Judecătoria Alba Iulia. Asta după ce dosarul a fost trimis înspre judecare abia în luna august a anului 2024.
Faptele comise de bărbat au fost detaliate de magistrații instanței.
Potrivit motivării instanței, bărbatul a găsit într-o benzinărie un card pe” care şi l-a însuşit, iar apoi l-a utilizat, în aceeaşi dată, în intervalul orar 11:04-14:50, pentru a efectua un număr de 22 de plăți tip contactless la trei societăți comerciale de pe raza localității Șard cauzându-i astfel persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 642,9 lei”, se arată în documentul citat.
Audiat la acel moment bărbatul a spus că era beat și cu cardul respectiv și-a cumpărat bere, țigări și alimente. Mai exact a făcut tranzacții sub limita de 100 de lei pentru a nu introduce codul PIN.
Pentru infracțiunea de înșușire a bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor bărbatul nu a mai fost judecat deoarece s-a împăcat cu victima. Dar acesta a fost condamnat pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Drept urmare, în data de 31 decembrie 2025, magistrații Judecătoriei Alba Iulia l-au condamnat pe acesta la doi ani de închisoare cu suspendare.
Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.
