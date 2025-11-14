Ce pensie le-a propus Ilie Bolojan magistraților și nu au acceptat. În prezent, pensia din magistratură ajunge la 5.000 de euro

Ce pensie le-a propus Ilie Bolojan magistraților și nu au acceptat: Premierul le-a propus magistraților o pensie lunară de aproximativ 3.200 de euro, în loc de 5.000 de euro cât este în prezent, dar negocierile au eșuat, pentru că magistrații au refuzat.

Acesta a precizat joi seara, într-un interviu pentru Euronews că nu s-a ajuns la un numitor comun privind cuantumul pensiei magistraților.

“Dacă s-ar aplica ceea ce am propus ar fi 70% din ultimul salariu, deci ar fi aproximativ 3.500 de euro net, la care se aplică CASS-ul de 10%, care se aplică la toți cei care au pensii mai mari de 3.000 de lei, deci ar fi 3.200 de euro” a răspuns remierul, la întrebarea legată de propunerea pe care le-a făcut-o magistraților.

Bolojan a spus că dacă nu vor fi luate măsuri care să corecteze dezechilibrele existente în sistemul de pensii, nu doar cele care îi vizează pe magistrați, „amanetăm viitorul României”.

Discuția între Guvern și reprezentanții magistraților a vizat perioada de tranziție pentru prelungirea vârstei de pensionare și de reducerea cuantumului pensiei raportat la ultimul salariu.

În prezent, pensia și salariul sunt aproximativ egale în cazul magistraților, lucru pe care premierul l-a calificat drept ”inacceptabil”.

“Astăzi, fiind 80% din salariu brut, dar nu mai mult decât ultimul salariu, pensia e practic cât ultimul salariu, ceea ce e anormal orice s-ar spune, legat de sistemul de contributivitate, de o anumită echitate, de diferența dintre pensia din magistratură și pensia media din România, de suportabilitatea socială, de o minimă echoitate. Pe acest aspect nu s-a căzut de acord”a afirmat Bolojan.

Potrivit premierului, un magistrat iese la pensie în prezent cu aproximativ 5.000 euro, în timp ce pensia medie în România este de 550-600 de euro.

“Este o diferență foarte mare. Aceste lucruri trebuie corectate (…) Trebuie să creștem vârsta de pensionare către vârsta standard” a spus el.

Vezi și: Magistrații au cerut pensie de 65% din salariul brut, adică 98% din venitul net. Negocierile s-au blocat

Premierul a avertizat că Guvernul nu mai poate să susțină o pensionare la 48-50 de ani:

“Vârsta de pensionare prea rapidă nu mai poate fi suportată. Aceasta este o realitate pe care nu o putem contesta.

Astăzi în România, românii care au între 55 de ani și 64 de ani, cei care ar trebui să fie într-o proporție importantă în activitate economică, doar 53% dintre ei sunt prinși într-o activitate economică.

Țara noastră este pe penultimul loc din Europa ca număr de locuitori din populația activă implicați în economie. Doar Italia este în spatele nostru”.

“Trebuie săeliminăm cât mai multe posibilități de pensionare rapidă, pensionare anticipată, să reducem portițele prin care diferite tehnici certificate medicale care te duc în zona de pensie de invaliditate neacoperită de boală sau indemnizație de handicap. Avem peste 950.000 de cetățeni care beneficiază de indemnizație de handicap” a adăugat el.

