Magistrații au cerut pensie de 65% din salariul brut, adică 98% din venitul net. Negocierile s-au blocat

Publicat

acum O oră

Magistrații au cerut pensie de 65% din brut, adică 98% din venitul net. Informația vinde de la liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, după negocierile de miercuri seară dintre președintele Nicușor Dan și reprezentanți ai magistraților. Nu s-a ajuns la un acord.

Propunerile magistraților sunt inechitabile, a declarat Botond a RFI.

Magistrații au cerut ca pensia lor să fie de 65% din brut, în timp ce coaliția propune 70 de procente din net.

G4Media a verificat cu un magistrat calculul făcut de Csoma Botond și s-a dovedit real. 65% din venitul brut înseamnă aproape 98% din venitul net.

Asta înseamnă că, potrivit propunerii magistraților, un judecător sau procuror pensionar ar o lua o pensie egală practic cu salariul, o situație care nu se mai întâlnește la nici o categorie de pensionari.

Csoma Botond consideră exagerate propunerile magistraților.

”Din câte am înțeles, magistrații ceruseră ca pensia lor să fie de 65% din venitul brut. Ceea ce înseamnă că ar fi, după anumite calcule, 97%-98% din ultimul venit net, ceea ce considerăm că nu este echitabil. Considerăm că pensia ar trebui să fie undeva la 70%-75% din venitul net (…).

Mi se pare un pic exagerată această doleanță a magistraților să fie 65% din venitul brut. Cred că trebuie să luăm în considerare solidaritatea socială, situația dificilă a României și situația altor categorii socio-profesionale”.

Vezi și: Editorial Claudiu Makkai: Dreptate (doar) cu pensie specială. Cum e în alte țări și de ce magistrații români sunt privilegiați

Csoma Botond și-ar dori ca Guvernul să-și asume răspunderea în Parlament pe tema legii pensiilor pentru magistrați:

”Eu cred că această coaliție de guvernare nu are altă soluție decât să elaboreze un nou proiect și sigur, să trimită acel proiect CSM-ului, să vedem CSM-ul în cât timp va aviza acel proiect, vor avea nevoie de 30 de zile sau vor proceda mai rapid și după aceea să-și asume răspunderea în Parlament pentru acel proiect, dar să aștepte, sigur, să nu existe probleme de natură procedurală, cum au existat la prima asumare”.

Magistrații au cerut ca pensia să fie 65% din salariul brut, adică 98% din venitul net. Cât sunt pensiile acum în sistem

Pensia medie pentru magistraţi era în jur de 25.214 lei lunar (în aprilie 2025) din care aproximativ 7.428 lei provin din contribuţii şi 21.994 lei din bugetul de stat.

Cea mai mare pensie specială plătită unui magistrat a fost raportată la approximativ 69.300 lei/lună (aproximativ 14.000 euro) unde circa 30% provin din contribuţii, restul fiind suportate de stat.

Vezi și Șefa magistraților: O pensie de 11.000 de lei mi se pare puțin. Din toate punctele de vedere suntem unici

Reformele actuale vizează creşterea vârstei de pensionare până la 60 de ani, modificarea bazei de calcul, recalcularea pensiilor în plată şi limitarea cumulului pensii-salarii, dar acest lucru se lovește de opoziția unei mari părți a judecătorilor și procurorilor.

De exemplu, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ unui proiect de lege privind reducerea privilegiilor pentru magistraţi argumentând că acesta ar submina funcționarea sistemului judiciar.

De cealtă parte, actualul sistem de pensionare a magistraților este criticat pentru faptul că pensiile sunt semnificativ mai mari decât pensia medie a populaţiei şi decât salariul mediu, ceea ce ridică întrebări de sustenabilitate financiară şi echitate.

Ultimele articole pe alba24
