Ce reguli trebuie să respecte cei care circulă pe trotinete electrice sau biciclete. Verificări în trafic făcute de Poliție

Un avion cargo Antonov s-a prăbușit în Grecia, sâmbătă noapte, în apropiere de Kavala. Aeronava aparține unei companii din Ucraina, potrivit televiziunii de stat elene TV Ert, citate de Reuters.

Aeronava zbura de la Nis (Serbia) spre Amman (Iordania). Pilotul ar fi solicitat aprobare pentru aterizare de urgență din cauza unei probleme la motor.

Localnici au surprins, în imagini video, momentul în care aeronava se prăbușește, iar în momentul impactului s-ar fi produs o explozie.

Brigada de pompieri nu a putut confirma tipul de avion sau numărul de persoane aflate la bord.

Forțe de intervenție au fost mobilizate la fața locului.

Kavala este un oraș din Grecia de nord, principalul port maritim din Macedonia estică și capitală a prefecturii Kavala. Este situat în Golful Kavala, vizavi de insula Thasos.

UPDATE: Martorii au văzut avionul în flăcări şi au auzit explozii, potrivit agenţiei de presă Athens News.

„La orele 22.45 am fost surprins de zgomotul unui motor de avion. Am ieşit afară şi am văzut un avion în flăcări”, a declarat Giorgos Archontopoulos la televiziunea publică ERT, potrivit Agerpres.

Potrivit autorităţilor locale greceşti, peste 15 pompieri cu şapte utilaje de stingere a incendiilor s-au îndreptat spre locul accidentului, dar nu s-au putut apropia de aeronava ce continua să fie zguduită de explozii.

Televiziunea publică ERT a informat că avionul Antonov ucrainean a fost în flăcări înainte de a se prăbuşi, conform locuitorilor din zonă care au asistat la tragedie.

Conform ERT, avionul transporta opt persoane şi încărcătura cargo era considerată ”periculoasă”.

Potrivit presei locale, pilotul anunța că are nevoie de asistență de urgență, când se afla la sud de Insula Thasos. Nu a mai reușit să ajungă pe aeroportul din Kavala. S-ar fi prăbușit în zona Paleochori, la vest de Kavala.

Poliţia le-a cerut jurnaliştilor din apropierea accidentului să poarte măşti, mai scrie AFP.

UPDATE: Toţi cei opt membri ai echipajului avionului cargo care s-a prăbuşit sâmbătă seară lângă localitatea Paleochori Kavalas, din nordul Greciei, au decedat, a relatat duminică postul public de televiziune grec ERT, citat de DPA.

Epava avionului, un Antonov An-12, urma să fie examinată de o dronă, serviciile de urgenţă neputându-se apropia de locul impactului din cauza încărcăturii periculoase transportate de avion.

Experţi ai Comisiei pentru energie atomică din Grecia vor utiliza drona pentru a se putea apropia de epava avionului, ţinând cont de toxicitatea încărcăturii sale nespecificate.

Potrivit postului de televiziune ERT, avionul era exploatat de o companie aeriană ucraineană.

Locuitorii de pe o rază de 2 kilometri în jurul locului prăbuşirii au fost sfătuiţi de Protecţia Civilă elenă să ţină ferestrele închise şi să nu pornească aparatele de aer condiţionat.

Media de stat din Grecia au relatat că la bordul avionului se aflau 12 tone de ”material toxic”, potrivit Agerpres.

Avionul decolase din oraşul sârbesc Nis şi se îndrepta spre capitala iordaniană Amman. Pilotul a raportat probleme la motor şi a cerut autorizarea aterizării de urgenţă pe aeroportul din Kavala, însă aparatul de zbor nu a reuşit să facă această manevră şi s-a prăbuşit la aproximativ 40 de kilometri de aeroport.

În cădere avionul a distrus mai mulţi stâlpi de electricitate, satele din zonă rămânând temporar fără energie electrică.

Ruta de zbor detaliată pe Flightradar24 a arătat că avionul, operat de compania Meridian, ajunsese în zona peninsulei Halkidiki înainte de a se întoarce şi a se îndrepta spre Kavala.

sursă foto: greekcitytimes.com