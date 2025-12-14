Connect with us

Economie

Case de marcat virtuale: cum pot fi utilizate telefonul, tableta sau calculatorul pentru încasări

Publicat

acum 2 ore

Case de marcat virtuale. Un proiect legislativ dă posibilitatea comercianților să folosească telefonul, tableta sau calculatorul pe post de casă de marcat. Trebuie să aibă instalată o aplicație aprobată de ANAF. Varianta ar înlocui casele de marcat clasice.

Vânzătorii ar putea vinde de oriunde, inclusiv din fermă sau de la târguri. Aceștia nu ar mai trebui să cumpere aparate de mii de lei. Aplicația ar transmite automat datele către ANAF și ar emite bonuri în format digital, notează Mediafax.

”Casa de marcat virtuală este menită să reducă povara administrativă și să sprijine activitatea antreprenorilor, oferindu-le un instrument digital sigur, flexibil și accesibil.

În locul casei de marcat clasice, vor putea folosi telefonul sau tableta și o aplicație certificată ANAF, care va înregistra corect tranzacțiile, va transmite automat datele fiscale către autoritatea competentă și va emite bonul fiscal exclusiv în format electronic.

În acest fel, întărim și capacitatea statului de a controla și reduce evaziunea fiscală”, declară deputatul USR Andrei Plujar, inițiator al proiectului.

Casa de marcat virtuală

Inițiativa introduce așa-numita casă de marcat electronică fiscală virtuală (AMEF-V), o aplicație software certificată de ANAF care îndeplinește toate funcțiile esențiale ale unui aparat fiscal clasic. Asta ar elimina costurile mari cu aparatele fizice și ar face procesul mai simplu și mai ușor de actualizat.

Ideea există deja în multe țări europene, unde fie se folosesc sisteme software securizate (Franța), fie combinații hardware-software (Belgia), fie bonuri fiscale electronice cu semnătură digitală (Italia) sau criptografiere la sursă (Austria și Germania).

