Eveniment

CFR SA, vizată de o investigație derulată de Consiliul Concurenței. Inspecții inopinate. Care este motivul

Publicat

acum 3 ore

Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominant al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România. Instituția anunță inspecții inopinate.

În cadrul investigației, s-au efectuat inspecții inopinate la sediul Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA și la sediul Electrificare CFR SA.

”Autoritatea de concurență analizează dacă anumite comportamente ale CFR SA, inclusiv în legătură cu neimplementarea unor investiții necesare funcționării sistemului de alimentare cu energie electrică de tracțiune, ar fi putut avea ca efect menținerea unor bariere tehnice ce limitează accesul altor furnizori pe piața furnizării energiei electrice de tracțiune din România”, a anunțat Consiliul Concurenței.

CFR SA este administratorul infrastructurii feroviare din România, iar Electrificare CFR SA, filială a acesteia, este furnizorul de energie electrică de tracțiune în rețeaua feroviară.

Inspecțiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel București. Acestea urmăresc obținerea informațiilor și documentelor necesare clarificării situației analizate.

”Efectuarea inspecțiilor inopinate nu reprezintă o constatare a unei încălcări a legislației în domeniul concurenței.

Legea concurentei interzice folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute de către unul sau mai mulți agenți economici pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activității economice sau prejudicierea consumatorilor”, precizează Consiliul Concurenței.

