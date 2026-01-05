Cheltuielile Administrației Prezidențiale, mai mici cu 30% în 2025, față de perioada Iohannis

Cheltuielile Administrației Prezidențiale au fost mai mici cu 30% în 2025, față de perioada în care președinte era Klaus Iohannis.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni, că au fost reduse cu 30% cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025, mai mult decât se angajase inițial.

"Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie", a precizat şeful statului pe pagina sa de Facebook.

Pe 14 iulie 2025, într-o conferinţă de presă, Nicuşor Dan anunţa că Administraţia Prezidenţială îşi va diminua bugetul propriu cu 20% la rectificarea bugetară, potrivit Agerpres.

"În momentul în care o să vină rectificarea bugetară pentru 2025, Administraţia Prezidenţială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu, pentru a participa la acest efort colectiv", spunea atunci şeful statului.

Foto: Arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News