CNAIR: Loturile 1 și 2 din Autostrada A10 Sebeș Turda vor fi finalizate și deschise integral traficului în vara anului 2021

Medicul Alexandru Rafila, propus de PSD pentru a prelua șefia Guvernului după alegerile parlamentare și reprezentat al României la OMS, a anunțat joi seară că este infectat cu coronavirus.

Rafila a precizat că se află în izolare la domiciliu și se simte bine.

„S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok. Am purtat mască… Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat – după câteva zile – că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus”, a precizat acesta, într-o emisiune la Antena3.

Profesorul Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru funcția de premier al României, se afla în izolare după ce soția sa a fost confimată cu COVID-19. Potrivit informațiilor Digi24, soția lui Alexandru Rafila a fost confirmată luni cu SARS-CoV- 2. Ulterior, și Alexandru Rafila și-a facut un test Real Time PCR, pentru a vedea dacă este pozitiv.

sursa: antena3.ro, digi24.ro