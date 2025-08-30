Connect with us

CNAS dezminte că pacienții vor plăti sute de lei lunar în plus pentru medicamente compensate. Care sunt schimbările propuse

acum 12 secunde

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis vineri o serie de precizări referitoare regimul compensării medicamentelor, după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora pacienţii ar urma să suporte creşteri semnificative ale contribuţiei personale pentru medicamentele compensate.

Potrivit CNAS, având în vedere „Memorandumul de aprobare a măsurilor și a raportului de analiză și eficientizare a cheltuielilor publice în domeniul sănătății”, aprobat de Guvernul României în anul 2023, ANMDMR a evaluat în anul 2024 un număr de 18 medicamente (substanțe active – DCI) care au îndeplinit criteriile, potrivit legii, pentru modificarea nivelului de compensare al acestora.

Scopul acestei evaluări a fost de a eficientiza utilizarea bugetului FNUASS și a permite accesul unui număr mai mare de pacienți la medicamentele de care aceștia au nevoie, la momentul optim, în cadrul aceluiași buget alocat.

Potrivit unui comunicat al instituției, CNAS a identificat și a propus Ministerului Sănătății o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare al medicamentelor evaluate, astfel încât impactul real asupra contribuției personale datorate de asigurați să fie cât mai moderat.

Ca urmare, la ora actuală doar în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, astfel:

  • Trecerea la nivel de compensare de 20% (mutarea din sublistele A și B în sublista D) pentru medicamentele (DCI): Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Combinații (Perindoprilum + Indapamidum), Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum și Atorvastatinum;
  • Trecerea la nivel de compensare de 50% (mutarea din sublista A în sublista B) pentru medicamentele (DCI): Fenofibratum, Omeprazolum, Combinații (Spironolactonum + Furosemidum) și Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

Astfel, potrivit CNAS, în situația în care s-ar pune în aplicare Deciziile ANMDMR, contribuția personală ar crește în medie față de cea din prezent cu aproximativ 9 lei/cutie pentru un medicament prescris din cele 13 menționate.

Categoriile vulnerabile de populație nu ar fi afectate, menținându-se nivelul actual de compensare de 100% din prețul de referință al medicamentelor pentru copii, tineri (18 – 26 ani) care studiază și nu obțin venituri, gravide, lăuze și beneficiari de legi speciale, și de 90% pentru pensionarii beneficiari ai programului de compensare a prețului medicamentelor din sublista B.

CNAS reafirmă că pacienții din România nu vor fi împovărați cu contribuții personale excesive, iar „afirmațiile vehiculate în spațiul public privind costuri suplimentare de sute de lei pe lună pentru aceste medicamente compensate sunt false și creează panică inutilă”.

Eveniment

