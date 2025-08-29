Connect with us

Schimbări în compensarea medicamentelor. Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamentele necesare

Publicat

acum 31 de secunde

Schimbări în compensarea medicamentelor. Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) a semnalat joi că noua propunere a Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind scăderea nivelului de compensare pentru un număr mare de medicamente va afecta milioane de pacienți din România.

Scăderea nivelului de compensare pentru un număr semnificativ de medicamente va duce la „un impact financiar suplimentar” pentru persoanele care suferă de boli cardiovasculare, diabet sau urmează tratamente cu antibiotice, au transmis reprezentanții organizației, citați de Agerpres.



Potrivit unui comunicat de presă al APMGR, unele medicamente care în prezent beneficiază de o compensare de 90% (Lista A) ar urma să fie mutate în Lista B, unde compensarea este de doar 50%.

De asemenea, alte medicamente din listele A și B ar putea fi transferate direct în Lista D, unde compensarea este de numai 20%.

Pentru medicamentele din Lista C, unde compensarea este de 100%, „se modifică prețul de compensare” pentru mii de produse, ceea ce ar putea duce la apariția unei coplăți suportate de pacienți.

„Numărul pacienților afectați de această decizie este estimat să depășească peste 10 milioane; aceștia vor fi nevoiți să suporte o coplată mai mare pentru medicamentele de care au nevoie, între 6 – 500 lei/medicament/lună. Astfel, dacă decizia va fi pusă în aplicare, pentru medicamente foarte folosite precum Rosuvastatina, pentru care astăzi pacienții cu colesterol mărit scot din buzunar 20 de lei, ei vor plăti 33 de lei, o creștere de 65%. La Candesartan, recomandat în hipertensiune, creșterea e de la 17 la 30 lei. Entecavir, medicament pentru hepatită cronică, de la 0 la 32 lei, iar pentru Lenalidomidă, cu care se tratează mielomul multiplu, creșterea este de la 0 la 237 lei”, susține aceeași sursă.

Potrivit APMGR, decizia vine după ce premierul Ilie Bolojan „se arătase susținător” al tratamentelor ieftine.

„Decizia de a reduce nivelul de compensare va afecta milioane de pacienți care depind zilnic de aceste tratamente. Într-un context economic deja dificil, orice creștere a costurilor este resimțită dureros de pacient. Solicităm un dialog deschis pentru a găsi soluții echilibrate, care să asigure accesul tuturor la medicamentele necesare”, a declarat Daniel Bran, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România, citat în comunicat.

În acest context, APMGR solicită o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

În opinia reprezentanților APMGR, accesul medicamentelor generice și biosimilare în Lista medicamentelor compensate necondiționat (corespunzătoare medicamentelor inovatoare care au brevet expirat și se află în contract Cost-Volum) se face cu mare întârziere, de până la 1,5-2 ani.

De asemenea, APMGR afirmă că a solicitat modificarea legislației, în sensul includerii imediate a medicamentelor generice pe Lista de compensare necondiționată, pentru a oferi pacienților opțiuni terapeutice multiple și optimizare bugetară.

„Putem concluziona că prin astfel de măsuri nu se dorește susținerea accesului pacienților la medicamente generice. România beneficiază de o industrie producătoare de medicamente generice puternică, cu 41 de facilități de producție, care prin exporturile intra și extra comunitare contribuie la echilibrarea balanței comerciale. Mai mult, medicamentele generice intrate pe piață în perioada 2016-2023 au generat optimizare bugetară de peste 1 miliard de euro pentru sistemul de sănătate. Cu toate acestea, măsurile propuse de autorități continuă să exercite presiune asupra segmentului de medicamente generice, în ciuda faptului că acestea reprezintă sub 20% din totalul cheltuielilor cu medicamentele”, arată aceeași sursă.

sursa: Agerpres.ro

