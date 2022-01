CNSU discută modificarea condițiilor de intrare în România, de la 1 februarie. Dispare clasificarea țărilor pe culori

Un medic de familie din Sebeș susține că nu poate testa gratuit persoane pentru COVID, chiar dacă apare pe lista oficială. Motivul nu l-a aflat, deocamdată.

”Am semnat contract cu Casa de Asigurări în 19 ianuarie 2022 pentru testare gratuită. Nici în ziua de azi nu pot testa gratuit pentru că nu apar datele mele în platforma CoronaForms.

De ce nu apar, habar nu am. Cert este că nimeni nu știe nimic. Am sunat de 4 ori la CoronaForms și mi s-a spus că de vină este Casa de Asigurări. Am vorbit de 3 ori la Casa de Asigurări și mi s-a spus că ei au făcut toate demersurile și totul este înregistrat.

Suntem doar 2 medici de familie din zona Sebeș. Numele noastre au fost făcute publice. Sunt apelată inclusiv de oameni care nu sunt pacienții mei și care doresc testare, dar trebuie să îi refuz politicos.

Oare ce trebuie să mai fac? Să refuz politicos oamenii și să aștept să treacă pandemia?”, se întreabă medicul Mihaela Șerbănescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News