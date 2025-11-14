COD GALBEN de ceață în județul Alba. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone. Lista localităților

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi seara, o alertă nowcasting cod galben de ceață pentru zona joasă a județului Alba, valabilă în intervalul 14 noiembrie, ora 18:40 – 22:00. Avertizarea a fost emisă în 14 noiembrie la ora 18:22.

Cod galben de ceață – localitățile vizate

Ceața afectează numeroase localități din județ:

Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.

Meteorologii semnalează ceață densă, care determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News