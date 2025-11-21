Connect with us

Eveniment

Cod Galben de ploi în Alba și în țară, până sâmbătă dimineața. Meteorologii anunță ninsori și o răcire a vremii, în weekend

Publicat

acum 2 ore

Meteorologii au emis vineri dimineața o avertizare Cod Galben de ploi, valabilă până sâmbătă dimineața în zona de Sud a județului Alba.

De asemenea, potrivit meteorologilor, vremea se va răci semnificativ până duminică, fiind așteptate precipitații mixte și ninsori, dar și intensificări ale vântului.

Informare meteorologică

  • Interval de valabilitate: 21 noiembrie, ora 10:00 – 23 noiembrie, ora 14:00
  • Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului, răcire

Potrivit ANM, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă local de 10 – 15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali de 20 – 30 l/mp, și izolat de peste 60 l/mp.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, nordul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat vor fi depuneri de polei, apoi va ninge. La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45 – 50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri vor fi rafale de 70 – 90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică și în restul țării.

Atenționare Cod Galben de ploi însemnate cantitativ

  • Interval de valabilitate: 21 noiembrie, ora 10:00 – 22 noiembrie, ora 10:00

În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25 – 30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 41 de minute

FOTO: Primăria Alba Iulia a renunțat să mai planteze „joarde”. Cum arată copacii plantați pe B-dul Revoluției
Blajacum 60 de minute

Bărbat din Alba, reținut de polițiști. Și-a sunat fosta soție și a amenințat-o cu bătaia
Evenimentacum O oră

Val de praf saharian peste România, până duminică. Regiunile în care vor putea fi observate depunerile
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 24 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum 23 de ore

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 23 de ore

Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă
CREDIT cont bancar bcr
Actualitateacum o zi

Ce alegi: credit de nevoi personale sau cont bancar online? (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

AUR a plătit 450.000 de euro pentru O SINGURĂ EMISIUNE cu George Simion, la Realitatea TV. AEP a tăiat sume uriașe din cheltuieli
Evenimentacum 23 de ore

Comunicat Adrian Bara: Reparăm o nedreptate față de moți. Inițiativă pentru continuarea acordării reducerilor la taxe și impozite
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 16 ore

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Evenimentacum 17 ore

Sâmbătă: Crosul Unirii – ediția 56, la Alba Iulia. Competiție sportivă de tradiție, în Șanțurile Cetății Alba Carolina. PROGRAM
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Cristina Cândea de la Ryma s-a lansat în showbiz. „Queenstina” participă cu piesa „Milion” la concursul „Artiști la Reboot”
Evenimentacum 16 ore

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 5 ore

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 20 de ore

Ministrul Sănătății anunță extinderea listei de medicamente compensate. În ce domenii s-au introdus tratamente noi
Actualitateacum 2 zile

O activitate zilnică de zece minute ar putea reduce riscul de demență. Ce spun experții
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 15 ore

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 22 de ore

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie