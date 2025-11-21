Cod Galben de ploi în Alba și în țară, până sâmbătă dimineața. Meteorologii anunță ninsori și o răcire a vremii, în weekend

Meteorologii au emis vineri dimineața o avertizare Cod Galben de ploi, valabilă până sâmbătă dimineața în zona de Sud a județului Alba.

De asemenea, potrivit meteorologilor, vremea se va răci semnificativ până duminică, fiind așteptate precipitații mixte și ninsori, dar și intensificări ale vântului.

Informare meteorologică

Interval de valabilitate: 21 noiembrie, ora 10:00 – 23 noiembrie, ora 14:00

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului, răcire

Potrivit ANM, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă local de 10 – 15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali de 20 – 30 l/mp, și izolat de peste 60 l/mp.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, nordul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat vor fi depuneri de polei, apoi va ninge. La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45 – 50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri vor fi rafale de 70 – 90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică și în restul țării.

Atenționare Cod Galben de ploi însemnate cantitativ

Interval de valabilitate: 21 noiembrie, ora 10:00 – 22 noiembrie, ora 10:00

În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25 – 30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News