Cod galben de vânt puternic în sudul județului Alba. Harta cu toate zonele vizate din România. Rafale de până la 100 km/h la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 14 septembrie 2025, o atenționare cod galben de vânt puternic, valabilă în intervalul ora 10:00 – 20:00.

Avertizarea se aplică pentru:

  • județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani,
  • zona joasă a județelor Suceava și Neamț,
  • jumătatea de vest a Carpaților Meridionali-  cu porțiuni din județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Vâlcea, Gorj.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu intensificări ce vor atinge 50 – 70 km/h, iar la altitudini mari, de peste 1700 m, rafalele pot depăși chiar 90 – 100 km/h.

Deși cea mai mare parte a județului Alba nu se află sub cod galben, sudul județului, în special zona montană, este vizat de avertizarea ANM. Aici, vântul va sufla cu intensificări ce pot atinge 70 km/h, iar la altitudini mari, de peste 1700 m, rafalele pot depăși 90–100 km/h. În restul județului, vântul se va resimți temporar, dar nu la intensități periculoase.

Meteorologii precizează că și în regiunile sudice, estice și centrale vor apărea intensificări ale vântului, însă de mai mică intensitate, cu viteze de 40 – 45 km/h, pe intervale scurte.

Ultimele articole pe alba24
