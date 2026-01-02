Connect with us

Cod galben de vânt și precipitații în Alba. În Munții Apuseni, stratul de zăpadă va ajunge la 25 de centimetri

Publicat

acum 4 secunde

Județul Alba se află vineri sub cod galben de vânt, cantități moderate de apă, zăpada și polei, alături de o bună parte a țării. 

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări în Carpații Occidentali și Orientali, iar din dimineața de vineri și în Carpații Meridionali.

Vor fi viteze de 70 - 90 de kilometri la oră, iar la altitudini de peste 1700 metri, rafalele vor atinge 90 - 100 de kilometri la oră.

Ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

În ceea ce privește precipitațiile, aria acestora se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane și local se vor acumula cantități de apă de 20...30 l/mp.

La munte va ninge și, în special în Munții Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15-25 de centimetri.

În Banat vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi de 5 - 15 cm.

Pe alocuri se va forma polei.

Vântul se va intensifica în Carpații Occidentali și Orientali, iar de vineri (2 ianuarie) și în Carpații Meridionali și va avea viteze de peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea.

Totodată, până sâmbătă (3 ianuarie) local și temporar intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din vest, centru și est, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Notă: Până joi (8 ianuarie) vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

