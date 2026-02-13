Connect with us

Eveniment

Colegiul Militar din Alba Iulia a dat-o în judecată pe mama unui fost elev care s-a transferat la alt liceu. Care este motivul

Publicat

acum O oră

Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia se judecă cu mama unui fost elev. Reprezentanții unității de învățământ au dat-o în judecată pe femeie (elevul fiind încă minor) și îi cer acesteia suma de 7338,83 lei. 

Banii reprezintă suma pe care colegiul a cheltuit-o cu cazarea, întreținerea și masa cât copilul femeii a fost elev al unității de învățământ. Din câte se pare acesta a fost transferat de la colegiul militar, la o altă unitatea de învățământ din zona civilă. 

Drept umare, reprezentații Colegiului Militar cer familiei acestuia banii cheltuiți pe îngrijirea sa. Procesul se desfășoară de o bună perioadă de timp, însă momentan nu s-a ajuns la nici o decizie.

Mai exact, procesul a început în 29 octombrie 2024, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, câteva luni mai târziu, în data de 27 martie 2025, magistații au declinat cauza către Judecătoria Sibiu. Din câte se pare familia elevului este de loc din județul Sibiu, iar magistrații din Alba Iulia au considerat competentă instanța din Sibiu.

De la ce a început procesul

Reprezetanții unității militare susțin că între Ministerul Apărării Naționale, reprezentat prin comandantul colegiului și mama fostului elev s-a încheiat un angajament, la momentul la care acesta a devenit elev al Colegiului Militar.

De asemenea, prin contractul încheiat ” că în eventualitatea nerespectării obligațiilor asumate prin angajament, pârâta şi-a asumat obligația de a restitui sumele de bani reprezentând cheltuielile de întreținere din perioada în care fiul său, a avut calitatea de elev în cadrul colegiului”, se arată în motivarea instanței.

Care este motivul

Contractul a fost încheiat în septembrie 2023, iar tânărul a fost elev timp de un semestru. Apoi, mama acestuia a cerut transferul într-o altă unitate de învățământ.

Elevii care părăsesc colegiul militar, prin transfer la o altă unitate de învățământ din rețeaua ministerului educației, fără a urma învățământul militar superior sunt obligați să restituie cheltuielile de întreținere suportate de instituție pe perioada școlarizării lor, au precizat reprezentații colegiului.

În replica mama acestuia a precizat că transferul a fost făcut din cauza unor condiții medicale.

Judecătoria Sibiu va decide daca familia copilului va înapoia sau nu suma de bani către Colegiul Militar din Alba Iulia. Un viitor termen de judecată va avea loc în data de 26 martie 2026.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 14 minute

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Evenimentacum 28 de minute

Reacția premierului Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Traversăm o perioadă de corecție economică necesară”
Evenimentacum O oră

Colegiul Militar din Alba Iulia a dat-o în judecată pe mama unui fost elev care s-a transferat la alt liceu. Care este motivul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 minute

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Administrațieacum 23 de ore

Prețul apei în Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul mediu al unei gospodării. Anunțul președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Economia României, în recesiune tehnică. Date oficiale INS: Economia a crescut, dar nu suficient
Economieacum 24 de ore

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor: Precizări ANAF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 3 zile

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 5 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 13 ore

Eurovision România 2026: Finaliștii Selecției Naționale. Artiștii care vor concura pentru a reprezenta România la Viena
Evenimentacum 2 zile

Târg de antichități și obiecte rare, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, fără manele și mici. Ce este interzis la vânzare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 ore

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 2 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital dr. Holhos Alba Iulia
Evenimentacum o zi

Ziua porților deschise: Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia devine funcțional
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum O oră

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Educațieacum 17 ore

Calendarul vacantelor în anul școlar 2026 - 2027. Structura, aprobată de Ministerul Educației
Mai mult din Educatie