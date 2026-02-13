Colegiul Militar din Alba Iulia a dat-o în judecată pe mama unui fost elev care s-a transferat la alt liceu. Care este motivul

Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia se judecă cu mama unui fost elev. Reprezentanții unității de învățământ au dat-o în judecată pe femeie (elevul fiind încă minor) și îi cer acesteia suma de 7338,83 lei.

Banii reprezintă suma pe care colegiul a cheltuit-o cu cazarea, întreținerea și masa cât copilul femeii a fost elev al unității de învățământ. Din câte se pare acesta a fost transferat de la colegiul militar, la o altă unitatea de învățământ din zona civilă.

Drept umare, reprezentații Colegiului Militar cer familiei acestuia banii cheltuiți pe îngrijirea sa. Procesul se desfășoară de o bună perioadă de timp, însă momentan nu s-a ajuns la nici o decizie.

Mai exact, procesul a început în 29 octombrie 2024, pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, câteva luni mai târziu, în data de 27 martie 2025, magistații au declinat cauza către Judecătoria Sibiu. Din câte se pare familia elevului este de loc din județul Sibiu, iar magistrații din Alba Iulia au considerat competentă instanța din Sibiu.

De la ce a început procesul

Reprezetanții unității militare susțin că între Ministerul Apărării Naționale, reprezentat prin comandantul colegiului și mama fostului elev s-a încheiat un angajament, la momentul la care acesta a devenit elev al Colegiului Militar.

De asemenea, prin contractul încheiat ” că în eventualitatea nerespectării obligațiilor asumate prin angajament, pârâta şi-a asumat obligația de a restitui sumele de bani reprezentând cheltuielile de întreținere din perioada în care fiul său, a avut calitatea de elev în cadrul colegiului”, se arată în motivarea instanței.

Care este motivul

Contractul a fost încheiat în septembrie 2023, iar tânărul a fost elev timp de un semestru. Apoi, mama acestuia a cerut transferul într-o altă unitate de învățământ.

Elevii care părăsesc colegiul militar, prin transfer la o altă unitate de învățământ din rețeaua ministerului educației, fără a urma învățământul militar superior sunt obligați să restituie cheltuielile de întreținere suportate de instituție pe perioada școlarizării lor, au precizat reprezentații colegiului.

În replica mama acestuia a precizat că transferul a fost făcut din cauza unor condiții medicale.

Judecătoria Sibiu va decide daca familia copilului va înapoia sau nu suma de bani către Colegiul Militar din Alba Iulia. Un viitor termen de judecată va avea loc în data de 26 martie 2026.

