Comandamentul Energetic Național, convocat din cauza gerului

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat pentru luni Comandamentul Energetic Național, având în vedere avertizările de ger ale meteorologilor.

Comandamentul se va reuni luni de la ora 14.00 la sediul Dispecerului Energetic Național, a anunțat Ministerul Energiei.

Convocarea are loc în contextul avertizărilor de ger emise de meteorologi, potrivit Mediafax

Astfel, luni, între orele 10.00 și 20.00, este în vigoare o avertizare Cod galben de temperaturi scăzute. Conform acesteia, în cea mai mare parte a Moldovei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, în medie, cu 7-9 grade mai mici decât cele normale datei, cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

