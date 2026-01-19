METEO: Frigul, stăpân peste județul Alba. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Când se va încălzi vremea

Termometrele în noaptea de duminică spre luni au arătat valori negative, pe raza municipiului Alba Iulia. Târziu în noapte termometrele arătau și valori de -14 grade Celsius.

La fel și în dimineața zilei de luni, 19 ianuarie 2026, termometrele arătau valori negative între -13 și -11 grade.

De asemenea, vremea se va menține rece și în următoarele zile. Spre exemplu pentru ziua de luni, sunt așteptate valori cuprinse între -3 și - 12 grade Celsius.

La fel și pentru ziua de marți, 20 ianuarie, unde termometrele vor arăta valori negative de -4 și respectiv -12 grade Celsius.

CITEȘTE ȘI: Vremea în Alba, 19-25 ianuarie: ger aproape toată săptămâna. Cât de mult scad temperaturile. Prognoza meteo pe zile și localități

La mijlocul săptămânii, miercuri, 21 ianuarie, se vor înregistra temperaturi între -4 și -10 grade Celsius.

Joi aplicațiile meteo și termometrele vor arăta valori de 0 și respectiv -9 grade.

Spre sfârșitul săpătmânii vineri, vor fi întregistrate primele valori pozitive. Mai exact vor fi cuprinse între 2 grade și -6 grade Celsius.

Weekend-ul vine cu o vreme o idee mai caldă, cu temperaturi între 0 și 3 grade Celsius.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News