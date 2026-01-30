Connect with us

Compania care deține brandurile Albalact și Zuzu are un nou șef. Erekle Gamkrelidze, noul CEO al Lactalis România

EREKLE GAMKRELIDZE

Publicat

acum O oră

Compania care deține brandurile Albalact și Zuzu are un nou șef: Grupul Lactalis anunță că, începând cu 1 februarie 2026, îl desemnează pe Erekle Gamkrelidze în funcția de Director General Lactalis România. El preia mandatul de la Onur Barim, care a fost numit la conducerea altei divizii cu potențial important în cadrul grupului Lactalis, a precizat compania, într-un comunicat ptransmis Alba24.

Erekle Gamkrelidze va administra toate afacerile Lactalis România, cu brandurile sale locale și internaționale recunoscute - Zuzu, Albalact, Covalact de Țară, LaDorna, Fulga, Rarăul, President, Galbani, Leerdammeer, Santal.

Compania franceză a cumpărat Albalact în 2016.

El are o experiență de zece ani petrecuți în cadrul grupului Lactalis. Și-a început parcursul profesional în 2015 ca Director General al companiei SANTE din Georgia, care ulterior a fost achiziționată de compania franceză.

În 2016, odată cu fuziunea companiilor Sante și Lactalis Georgia, Erekle a preluat conducerea operațională a Lactalis Georgia.

Erekle Gamkrelidze este licențiat în Managementul Afacerilor Aplicate la Imperial College London și este absolvent al programului de studii manageriale al ESCP Business School Europe.

“Sunt încântat să preiau ștafeta într-una dintre cele mai importante țări ale Grupului în Europa și să duc mai departe misiunea complexă de creștere responsabilă a companiei, păstrând amprenta locală și buna reputație a brandurilor și produselor românești și contribuind la dezvoltarea industriei locale a lactatelor.

Sunt provocări noi pe care abia aștept să le transform în rezultate extraordinare“, a spus Erekle Gamkrelidze, Directorul General Lactalis România.

Sub conducerea vechiului CEO,  Onur Barim, Lactalis România a parcurs cea mai importantă și complexă etapă de transformare organizațională, prin integrarea completă a tuturor echipelor și brandurilor locale ale grupului, a proceselor de lucru și a activității operaționale.

În timpul mandatului lui Onur Barim, Lactalis România a continuat să aducă inovații importante cu produsele și brandurile sale românești, a finalizat ample proiecte de investiții care au vizat atât facilitățile de producție și ambalare în toate cele patru fabrici ale grupului cât și activitatea logistică și a pus bazele unui hub local de producție pentru export, multiplicând vânzările de peste cinci ori în peste 20 de piețe externe, în doar câțiva ani.

„A trăi și a lucra în România în ultimii trei ani și ceva a fost un adevărat privilegiu pentru mine, am întâlnit aici oameni talentați, devotați, curajoși, cu adevărat buni profesioniști.

Părăsesc țara cu mândrie, cu recunoștință și cu profund respect, dar și cu bucurie știind că las în urmă o companie mai puternică și o echipă experimentată care cred că poate depăși orice provocare”, a transmis Onur BARIM.

Grupul Lactalis, cel mai mare producător de lactate din România

Cu o tradiție de peste 90 de ani, Grupul francez LACTALIS este liderul industriei lactatelor din întreaga lume și al 9-lea cel mai mare producător alimentar global.

De un deceniu, Lactalis este și cel mai mare producător de lactate din România, cu o cifră de afaceri de peste 350 de milioane de euro anul trecut.

Lactalis România reunește patru companii cu o istorie veche în industria locală - Albalact, Dorna Lactate, Covalact și Rarăul, o divizie activă în industria sucurilor - Parmalat România și o divizie de logistică – Lactalis Logistic.

Lactalis România deține un portofoliu impresionant de branduri și produse locale și internaționale recunoscute, care sunt, de zeci de ani, parte din obiceiurile de consum ale românilor: Zuzu, Albalact, Covalact De Țară, LaDorna, Fulga, Rarăul, Bardezzi, Horeca Top, President, Galbani, Leerdammer, Santal.

Peste 1900 de angajați lucrează pentru Lactalis România, în 4 fabrici moderne, precum și în structuri administrative, de colectare de lapte și vânzare care acoperă toată țara.

Divizia Lactalis Logistic este cel mai mare și mai modern distribuitor de produse lactate din țară, asigurând servicii de depozitare și livrare pentru toate brandurile, cu trei depozite regionale, 24 puncte locale de distribuție și o flotă modernă proprie de camioane de transport.

Lactalis urmărește o strategie de dezvoltare pe termen lung în România, în cadrul căreia investițiile locale sunt un pilon strategic, cu accent pe investiții în capacități noi de producție, în managementul calității, în diversificarea portofoliilor de produse, dar și în extinderea exporturilor de produse românești.

