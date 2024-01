Competiție de robotică, organizată la Blaj de echipa Rubix, de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”

Echipa de robotică RUBIX a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” organizează în data de 20 ianuarie, evenimentul “MEET me again by RUBIX”, la care vor participa 9 echipe din regiunea Cluj.

”Misiunea principală a roboților în acest sezon competițional FTC este să pozițoneze elementele de joc, numite pixeli pe o tablă înclinată.

Aproximativ 140 de elevi (din 8 județe ale tării) care împărtășesc pasiunea pentru robotică se vor aduna în sala „Timotei Cipariu” din Blaj, pentru a testa capacitățile roboților creați și pentru a împărtăși idei și păreri, într-o atmosferă primitoare, cu muzică și voie bună.

Evenimentul este deschis publicului larg, pentru a încuraja curiozitatea pentru universul deosebit de interesant al roboticii.

Marea familie RUBIX, cu mentori, membri și alumni muncește din greu pentru ca acest MEET să fie unul de mare succes” se arată într-un comunicat al echipei din Blaj.

