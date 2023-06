Complexul Astoria Pool Park din Alba Iulia se redeschide pentru iubitorii de piscină: Tarife, program și oferte speciale

Astoria Pool Park, complexul acvatic din Alba Iulia se redeschide miercuri, 21 iunie 2023, anunță reprezentanții spațiului, într-un comunicat de presă.

Alături de șezlonguri și piscină, cei care trec pragul complexului au la dispoziție terenuri de volei pe plajă, minifotbal, ping pong, baschet și șah.

Locația oferă și un bar cu o ofertă generoasă, pizzerie și restaurant a la carte. Piscina are 336 metri pătrați și corespunde celor mai noi dotări din domeniu. Apa este încălzită cu ajutorul panourilor solare.

De la arhitectura piscinei până la sistemele de filtrare folosite, toate au fost gândite pentru a oferi clienților un spațiu de relaxare sigur și atractiv. Dar cele mai populare atracții sunt fără îndoială toboganele acvatice: unul de viteză și unul de lungime.

În acest sezon, Astoria Pool Park va organiza tombole surpriză și mai multe petreceri, iar sezonul se va încheia cu campionatul Alba Carolina Beach Volleyball Tournament.

Păstrând motto-ul cu care și-a obișnuit oaspeții în ultimii 4 ani, „Fun happens under the sun”, gazdele de la Astoria Pool Park au pregătit surprize pentru acest sezon.

La cererea publicului, vor fi introduse abonamentele pentru timpul săptămânii, 5+1 gratis, dar și o promoție unică în această industrie, numită sugestiv: „Dacă plouă pân’ la două!”.

Prin această promoție, dacă într-o zi vine ploaia până la ora 14:00, toți cei prezenți la piscină care nu doresc să mai rămână vor primi un voucher de 50% discount pentru următoarea intrare.

Care vor fi tarifele?

·Luni – vineri: 40 lei – întreaga zi

· Sâmbătă – duminică și zile de sărbătoare*: 50 lei – întreaga zi

Copiii în vârstă de până la 5 ani au intrare gratuită.

Baldachin: 100 lei/ persoană/ zi (include tariful de intrare)

Oferte speciale:

– Ofertă „Happy Hour”: Luni – joi, după ora 16:00: 25 lei

– Abonament 5+1 gratis (valabil în timpul săptămânii, între orele 09:00 – 16:00**)

Tarifele includ accesul la piscină și șezlongul, în limita locurilor disponibile.

Pentru turiștii cazați la Hotel Astoria, accesul este gratuit.

Pentru grupuri și evenimente speciale se poate transmite o ofertă preferențială, iar cei interesați pot suna la numărul de telefon +40 751 955 044 pentru mai multe informații.

Care este programul?

Luni – vineri: 10:00 – 20:00

Sâmbătă – duminică și zile de sărbătoare*: 09:00 – 20:00

Cum se poate achita?

La Astoria Pool Park plata se face prin card sau cash. Hotel Astoria acceptă și tichete de vacanță pentru achitarea cazării și a mesei.

