Notar din Alba Iulia, iertat de magistrații Curții de Apel, după ce a atacat cu un creion un ambulanțier. L-a înțepat în spate

Un notar din Alba Iulia a fost iertat de magistrații Curții de Apel Alba Iulia după ce a atacat cu un creion un ambulanțier. În data de 22 decembrie 2025, magistrații instanței superioare din Alba Iulia au renunțat la aplicarea pedepsei față de acesta. 

Faptele care l-au adus pe notar în atenția magistraților din Alba Iulia s-au petrecut în urmă cu mai mulți ani în data de 11 iulie 2022.

În motivarea instanței, motivare disponibilă pe portalul rejust.ro, magistrații Curții au detaliat ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă în cabinetul notarial. 

În linii mari, un echipaj de ambulanță a fost solicitat prin 112 la cabinetul notarial unde acesta își desfășoară activitatea.

Ambulanțier înțepat în spate cu un creion

Potrivit motivării instanței, ”jurul orei 13:00, în momentul în care îi acordau îngrijiri medicale pacientei (...), la cabinetul notarial menționat a ajuns fiul acesteia, inculpatul, care deține calitatea de notar public asociat și care, la momentul săvârșirii faptei, nu se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Acesta le-a reproșat celor doi timpul de reacție întârziat, continuând să-și exprime nemulțumirile pe un ton ridicat, în timp ce aceștia acordau pacientei îngrijiri medicale.

Momentul atacului

La un moment dat, în timp ce persoana vătămată și martorul se aflau în prejma persoanei căreia i se acordau îngrijiri medicale conform protocolului medical și o întrebau dacă dorește să fie transportată la spital, inculpatul s-a apropiat de ei și a lovit-o (împuns-o) pe persoana vătămată cu un obiect ascuțit - creion în spate, de două ori, în zona omoplatului, adresându-le în continuare reproșuri”, se arată în documentul instanței.

Avea mina de la creion înfiptă în piele

”În urma loviturilor primite, persoana vătămată și-a arcuit spatele și a fugit din locul în care se afla, spre ieșirea din încăpere. Atunci, martorul l-a observat pe inculpat cu un creion în mână, însă, pe moment, nu și-a dat seama ce s-a întâmplat.

Ulterior, persoana vătămată i-a spus martorului că inculpatul a înțepat-o de 2 (două) ori cu creionul din mâna sa, s-a dezbrăcat de haine și i-a arătat o plagă înțepată din care curgea sânge. În acel moment, martorul a intervenit și l-a dat deoparte pe inculpat, apoi a sunat la SNUAU 112, pentru a solicita intervenția poliției la fața locului.

Notarul s-a liniștit și așteptat poliția

Inculpatul s-a liniștit și a rămas la fața locului, retrăgându-se într-un colț al camerei, până la sosirea organelor de poliție. În continuare, martorul  a verificat locul în care a fost lovită persoana vătămată de către inculpat și a observat că aceasta avea încă înfiptă în piele mina de la creionul folosit la agresiunea fizică”, se mai arată în motivarea instanței.

I-a dat 7000 de euro ambulanțierului

Între timp, de la deschiderea dosarului penal și până la momentul renunțării la aplicarea pedepsei între ambulanțier și notar a intervenit împăcarea. Mai exact notarul i-a oferit ambulanțierului 7000 de euro pentru daunele cauzate.

”Eforturile pentru a înlătura consecințele, în cea mai mare măsură de natură psihică, produse persoanei vătămate s-au materializat într-o înțelegere, suma achitată drept despăgubire, încă din data de 05.01.2023  fiind una semnificativă (7.000 de euro), persoana vătămată exprimându-și încă de atunci disponibilitatea de a-și retrage plângerea prealabilă”, au notat magistrații.

Notarul, iertat de judecătorii Curții de Apel

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au decis să nu îi aplice nici o pedeapsă notarului și au argumentat astfel decizia:

”Practic, este imposibil de argumentat în ce fel, la finele anului 2025, condamnarea inculpatului sau stabilirea unei pedepse a cărei aplicare să fie amânată ar îndeplini scopul de îndreptare al pedepsei sau cum o asemenea experiență ar putea avea consecințe benefice asupra inculpatului.

Nu se impune nici măcar amânarea aplicării pedepsei, întrucât acțiunea infracțională izolată, cu un grad redus de pericol social, nu impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, la un interval de timp de aproximativ 3 ani și jumătate de la comiterea faptei, perioadă în care comportamentul inculpatului nu a mai interferat cu organele judiciare.

Concluzionând, stabilirea sau aplicarea unei pedepse ar reprezenta o expresie lipsită de orice echilibru a constrângerii și reeducării; ea ar fi excesivă față de necesitățile reeducării și ar fi de natură să înjosească demnitatea inculpatului care prin fermitatea modalității de executare ar trăi continuu cu senzația că pentru o faptă comisă într-un context psihologic complex a fost dur sancționat”, au notat magistrații Curții, în motivarea instanței.

Drept urmare, Curtea, a decis că: ”dispune renunțarea la aplicarea pedepsei pentru săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de lovirea sau orice acte de violență săvârșite împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1) - (...șofer de autosanitară, ambulanțier…), aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii”, se arată în documentul citat.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, în termen de 10 zile.

Ultimele articole pe alba24
