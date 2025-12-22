Soldat de 23 de ani de la unitatea militară din Deva, găsit împuşcat în cazarmă. Cazul, preluat de Parchetul Militar

Un tânăr soldat, în vârstă de 23 de ani, a fost găsit decedat, luni, în incinta unei unităţi militare din Deva, a transmis IPJ Hunedoara. Acesta prezenta o plagă prin împuşcare, cazul fiind preluat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara a informat că Poliţia Municipiului Deva a fost sesizată luni, în jurul orei 08:00, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost găsită decedată în incinta unei unităţi militare, din municipiul Deva.

„La faţa locului, poliţiştii au identificat un tânăr, de 23 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud, care prezenta o plagă prin împuşcare”, precizează reprezentanții IPJ Hunedoara.

A fost sesizat Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, care a preluat cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Verificările continuă în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă, a mai precizat sursa citată.

Foto: Arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News