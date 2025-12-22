Connect with us

Eveniment

Soldat de 23 de ani de la unitatea militară din Deva, găsit împuşcat în cazarmă. Cazul, preluat de Parchetul Militar

Publicat

acum 3 secunde

Un tânăr soldat, în vârstă de 23 de ani, a fost găsit decedat, luni, în incinta unei unităţi militare din Deva, a transmis IPJ Hunedoara. Acesta prezenta o plagă prin împuşcare, cazul fiind preluat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara a informat că Poliţia Municipiului Deva a fost sesizată luni, în jurul orei 08:00, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost găsită decedată în incinta unei unităţi militare, din municipiul Deva.

„La faţa locului, poliţiştii au identificat un tânăr, de 23 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud, care prezenta o plagă prin împuşcare”, precizează reprezentanții IPJ Hunedoara.

A fost sesizat Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, care a preluat cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Verificările continuă în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă, a mai precizat sursa citată.

Foto: Arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 3 secunde

Soldat de 23 de ani de la unitatea militară din Deva, găsit împuşcat în cazarmă. Cazul, preluat de Parchetul Militar
Economieacum 36 de minute

Ce prevede ”Ordonanța trenuleț” 2026: Guvernul a pregătit măsurile fiscale pentru viitoarea ședință de Guvern
Educațieacum 59 de minute

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum O oră

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Administrațieacum 3 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 36 de minute

Ce prevede ”Ordonanța trenuleț” 2026: Guvernul a pregătit măsurile fiscale pentru viitoarea ședință de Guvern
Economieacum 6 ore

Comunicat: TRANSAVIA, nivel Silver în cel mai important clasament de sustenabilitate din România, CST Index 2025
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 3 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 2 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 3 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 13 ore

Horoscop săptămâna 22-28 decembrie: Perioada Crăciunului aduce o tranziție magică spre Anul Nou. Zilele încep să crească
iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum 2 zile

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 11 ore

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Evenimentacum 3 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

”Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false”. Ce măsuri anunță ministrului Sănătății
Evenimentacum 3 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 59 de minute

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Mai mult din Educatie