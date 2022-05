Comunicat: Cupa TRANSAVIA deschide sezonul competițional pe cel mai mare teren de golf din România, Theodora Golf Club

Cea mai spectaculoasă destinație premium a golfului românesc, Theodora Golf Club, a deschis sezonul competițional. A găzduit, weekend-ul trecut, a XIV-a ediție a Cupei TRANSAVIA.

Terenul excepțional și condițiile competiționale deosebite au atras peste 100 de participanți care au luptat pentru cele 27 de trofee și premii oferite în sistem de joc stableford pe 7 categorii de joc, plus 6 categorii speciale.

Startul turneului a avut loc sâmbătă, 14 mai 2022, la ora 9.00, iar festivitatea de premiere a celor mai buni jucători a avut loc în jurul orei 17.00. Jucătorii, oaspeții și suporterii au fost invitați apoi să participe la petrecerea organizată de echipa Theodora Golf Club.

„Cupa TRANSAVIA este deja o tradiție, un loc al fair-play-ului unde jucătorii se autodepășesc, o oportunitate de a întâlni vechi prieteni și de a lega noi prietenii. Cei 27 de jucători premiați au fost sărbătoriți la final de toți invitații, care s-au putut bucura de ambianța deosebită de la Theodora Golf Club, dublată de un meniu cu multe delicatese de pui de la TRANSAVIA și de o super-petrecere animată de Flavius și Linda Teodosiu și de Irvin Doomes”, spune Alina Ștefan, manager resort.

Pe lângă TRANSAVIA, buna-dispoziție a fost susținută de partenerii competiției: Autoworld Cluj, Corcova și Pepsi.

Competiții sportive până în octombrie, la Theodora Golf Club

Anul acesta, Theodora Golf Club va găzdui peste 10 de competiții sportive, până în luna octombrie inclusiv, oferind jucătorilor de golf oportunitatea de a se înscrie și participa la competiții variate, de un înalt standard sportiv.

Calendarul competițional este disponibil pe site-ul www.theodoragolfclub.ro.

În afara competițiilor de golf găzduite, Theodora Golf Club este locul perfect pentru relaxare, evenimente private sau corporate (team-buildinguri, întâlniri de afaceri), un prânz sau o cină deosebite. Vilele premium care răsfață cu spații generoase, facilitățile deosebite pentru evenimente, restaurantul și terasa The View, meniul savuros și ospitalitatea impecabilă a echipei impresionează toți oaspeții.

Resortul Theodora Golf Club Whole in One. Golf & More este de două ori câștigător al distincției BEST GOLF HOTEL decernată de International Hospitality Awards. Anul acesta, resortul a primit distincția Booking.com Traveller Review Award 2022, înregistrând 9,4 puncte din 10 posibile.

Resort cu teren de golf pe 56 hectare

Resortul Theodora Golf Club din localitatea Teleac, comuna Ciugud din județul Alba, pune la dispoziția oaspeților peste 62 ha în care sportul nobil, golful, și relaxarea se îmbină perfect. Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha, cu 18 parcursuri în lungime totală de 6518 m, include și unul dintre cele mai lungi trasee din Europa: un par 6 de 735 m.

Celelalte 7 ha sunt ocupate de vilele resortului și alte facilități: 15 vile de lux cu 84 de camere de patru stele, o sală de conferințe indoor de 150 de locuri, un pavilion outdoor pentru evenimente și o cameră panoramică ce oferă o priveliște spectaculoasă a întregului teren de golf, ideală pentru mese private sau pentru întâlniri de business mai restrânse, o piscină exterioară pentru sezonul cald, club house-ul care înglobează un driving-range indoor, un pro-shop, vestiare, restaurantul The View, cu specific internațional à la carte și un Lounge Bar cu 160 de locuri în interior și cu 90 de locuri pe terasă.

Rafinamentul și ospitalitatea sunt dublate de natura care se dezvăluie cu măreție de-a lungul râului Mureș, care înconjoară terenul de golf, și prin panorama Munții Apuseni care străjuiesc resort-ul, imprimând unicitate acestui loc ideal pentru vacanțe. Theodora Golf Club a primit de două ori distincția BEST GOLF HOTEL decernată de International Hospitality Awards.

Pentru mai multe informații, vizitați Theodora Golf Club.

Comunicat de presă