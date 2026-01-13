Connect with us

Comunicat de presă IMM România: Acordul UE-Mercosur între oportunități și amenințări pentru economia României

 IMM România, confederație patronală reprezentativă la nivel național pentru IMM-uri, consideră că dezvoltarea comerțului dintre UE și statele Mercosur trebuie să aibă loc ținând cont de interesele tuturor actorilor care pot suferi din cauza unei concurențe neloiale.

În contextul generat de îngijorările fermierilor români referitoare la Acordul UE-Mercosur, din cauza lipsei unei consultări reale privind efectele acestuia, nerealizarea unui studiu de impact economico-social privind Acordul asupra fermierilor români, lipsa controalelor reale a calității produselor și prețurile de dumping, IMM România consideră că pentru susținerea acestui acord sunt necesare măsuri suplimentare pentru protejarea fermierilor români:

  • elaborarea de strategii sectoriale și multisectoriale care să vină în susținerea agriculturii românești, în condițiile intrării pe piață a unor produse obținute la aproape jumătate din costurile pe care le au produsele similare românești;
  • organizarea urgentă de consultări cu fermierii și agricultorii români pentru identificarea măsurilor necesare pentru protejarea acestora;
  • dezvoltarea urgentă de laboratoare acreditate pentru analizarea produselor fito-sanitare, având în vedere standardele diferite de producție;
  • realizarea de informări privind impactul real al Acordului asupra pieței românești.

Acordul UE-Mercosur crează oportunități de export pentru sectorul serviciilor digitale și al industriei automotive, dar acestea pot fi pe termen scurt și mediu, existând riscul, în lipsa unor politici de susținere la nivel european, ca producătorii europeni să se relocheze în America de Sud, având în vedere costurile mai mici cu forța de muncă și materiile prime.

Reamintim că țările cu o industrie și agricultură dezvoltate au votat împotriva acestui acord - Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria, iar Belgia s-a abținut.

IMM România solicită măsuri suplimentare pentru protejarea producătorilor români afectați de Acordul UE-Mercosur:

  • corectarea anexei pe agricultură pentru protejarea suplimentară a fermierilor și agricultorilor români;
  • elaborarea unei strategii naționale a României pentru dezvoltarea și protejarea sectoarelor economiei naționale, aceasta trebuind să conțină:
  • instrumente juridice și financiare pentru internaționalizarea produselor și serviciilor românești;
  • organizarea de misiuni economice în țările Mercosur;
  • acordarea de subvenții pentru producătorii afectați de importurile din țările Mercosur;
  • alocarea de fonduri europene pentru dezvoltarea capacităților de producție;
  • stabilirea de obiective clare pentru atașații economici ai României, pentru impulsionarea exporturilor firmelor românești.

IMM România solicită organizarea imediată a unei dezbateri publice cu reprezentanții mediului de afaceri privind impactul Acordului UE-Mercosur, cu participarea europarlamentarilor români, reprezentanți ai Guvernului și ai Parlamentului României, pentru identificarea soluțiilor adecvate susținerii întreprinderilor românești.

”Avantajele pe care orice acord de liber schimb le oferă pentru mediul de afaceri, fermieri si pentru IMM-uri, în lipsa unor măsuri care să garanteze concurența loială pe termen lung, pot rămâne doar o iluzie, având în schimb efecte negative certe prin eliminarea producătorilor autohtoni de pe piață.

Libertatea comerțului și existența spațiilor de liber schimb sunt elemente fără de care dezvoltarea economiei României, legată de UE, nu poate avea loc, dar sunt necesare instrumente care susțin oportunități corecte pentru toți actorii economici”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

 

