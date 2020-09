Comunicat Gabriel Pleșa către Gabriel Lupea: Nu te lăsa mânjit de cei care au distrus ultima fărâmă de liberalism în Alba Iulia

Am observat cu dezamăgire replica fostului meu coleg liberal Gabriel Lupea și este momentul în care înțeleg cât de mult a distrus PDL-ul orice fărâmă de liberalism în Alba Iulia. Mă întristează reacția tânărului meu coleg pentru că știu că este transmisă la presiunea lui Voicu Paul. Apreciez însă faptul că Gabi și-a păstrat verticalitatea și, chiar dacă ne-a împroșcat politic cu noroi, nu a criticat proiectul construirii unui nou spital de urgență la Alba Iulia. Știe că este un proiect esențial pentru viitorul municipiului Alba Iulia și pentru toți locuitorii județului Alba.

Gabi, știu ce este în sufletul tău. Ca liberal, muncitor și dedicat, tu știi că, în curând, vei fi dat la o parte de „băieții deștepți”, aceiași băieți deștepți cu rădăcini adânci în FSN, care au distrus Partidul Național Liberal în Alba Iulia.

Tu și albaiulienii știți că o primăriei care spune că este cea mai „smart” din țară ar fi putut să ne dea o replică mult mai documentată legată de așa-zisa susținerea a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Cu doar câteva click-uri putea fi prezentată lista completă a așa-ziselor colaborări din 2006 până în prezent pentru susținerea spitalului.

Colaborarea a fost aproape inexistentă, iar susținerea oferită, în acest an, în achiziția de măști, combinezoane și ventilatoare, lăudabilă și de apreciat, a fost făcută sub impulsul apropierii campaniei electorale.

Dragă Gabi, tu știi, la fel ca și mine, că între Primăria Alba Iulia și Consiliul Județean Alba a lipsit cu desăvârșire aproape orice colaborare din cauza aroganței fără margini a lui Mircea Hava și Voicu Paul. Nu poți să recunoști public acest lucru, dar știm amândoi aroganța pe care o are și acum viceprimarul cu atribuții de primar Voicu Paul față de Ion Dumitrel, omul care a venit de multe ori spre Alba Iulia cu propuneri de colaborare. Ion Dumitrel era cel care venea cu deschidere și bun-simț în Primăria Alba Iulia și totuși era tratat cu ignoranță și aroganță.

Dacă ar fi existat această colaborare între Alba Iulia și Consiliul Județean cred că am fi fost în situația Blajului, care construiește o sală polivalentă, a restaurat Palatul Cultural, construiește un heliport medical, toate proiecte derulate în parteneriat cu CJ Alba. O sală polivalentă, dragă Gabi, construită în Blaj, nu în Alba Iulia „smart city”, reședința de județ. Dar cinste Blajului și rușine nouă tuturor celor care am lucrat sau lucrăm în administrația din Alba Iulia pentru că nu am deschis ochii mai repede.

În legătură cu indemnizația pe care am încasat-o în perioada în care eram viceprimar cred că albaiulienii îmi sunt martori că am muncit pentru acest salariu, în timp ce alții se plimbau prin delegații sau pe la sindrofii. Am fost acolo, în Primărie și lângă oameni, și i-am dus în spate pe cei care făceau administrație la fără frecvență. De asemenea, în cei 5 ani, eram singurul din conducerea administrației locale care participam mereu, la sfârșitul programului, la toate evenimentele publice reprezentând cu onoare Alba Iulia, pentru că alții nu aveau chef de aceste întâlniri cu artiști, oameni de cultură sau sportivi. Ce să mai spun despre faptul că eram singurul care răspundeam oricând la telefon jurnaliștilor, iar alții îi ignorau cu aroganță? Cred că mă înțelegi pentru că și tu ai fost, în ultima vreme, în situația mea, dragul meu coleg.

Eu am curajul să spun ADEVĂRUL și să vorbesc despre lucruri care au fost băgate sub preș prea mult timp. Din respect, când eram în PNL, am vorbit despre aceste lucruri doar intern și am greșit pentru că albaiulienii au dreptul să cunoască ADEVĂRUL.

În concluzie îți spun că AM CURAJUL să îmi asum construirea unui nou spital la Alba Iulia. Și o voi face cu echipa USR-PLUS și cu albaiulienii, iar în momentul decisiv știu că voi miza pe votul tău în Consiliul Local pentru că ești un tânăr care iubește Alba Iulia. Nu te lăsa mânjit de politrucii de ocazie care au amanetat de aproape 30 de ani soarta albaiulienilor. Am chiar speranța, dragă Gabi, că până în 27 septembrie voi câștiga și votul tău. Sau poate l-am câștigat deja.

Cu colegialitate și respect,

Gabriel Pleșa

