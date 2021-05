Comunicat Nicolae Albu, prefect: Guvernul Cîțu continuă investițiile în drumurile naționale din Apuseni, DN 75 va fi modernizat

”În urma aprobării bugetului de stat în luna martie de către Parlamentul României, o investiție importantă pentru județul nostru este modernizarea a 50 de km din DN 75 între limita cu județul Cluj și comuna Bistra.

Documentația de atribuire privind achiziția publică de lucrări de covoare asfaltice a fost înregistrată încă de săptămâna trecută în SEAP, publicarea anunțului de participare simplificată făcându-se imediat după validarea documentației de atribuire, conform legislației în vigoare, în data de 11 mai a.c. Termenul limita de depunere a ofertelor este 27.05.2021, ora 15.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 17.868.799 lei fără TVA, traseul fiind împărțit pe trei loturi: lot 1: km 85+000 – km 101+595, lot 2: km 101+595 – km 119+303, lot 3: km 119+303 – km 135+000, întinzându-se pe raza UAT Ocoliș, Poșaga, Sălciua, Baia de Arieș. Lupșa și Bistra.

Pe lângă covorul de asfalt nou, se vor consolida podețele și se va interveni în zona șanțurilor și a rigolelor. După finalizarea procedurii de achiziție și contractare, vor fi demarate lucrările de execuție.

De asemenea, luna aceasta vor fi asfaltați 10 km de drum între Bucium și Abrud pe DN 74, urmând a finaliza astfel lucrările de asfaltare între localitățile Șard și Abrud. Complementar, pe DN 74, în acest an vor începe reparațiile la podul de la km 59+100, peste Valea Ruzi, în localitatea Botești (Zlatna).

Dacă luăm în considerare și investițiile de anul trecut, realizate sub guvernarea Orban, pe DN 74 și DN 75, alături de cei 33 de km reabilitați in situ pe DN 67C – Transalpina, vom vedea că sub conducerea prim-miniștrilor Ludovic Orban și Florin Cîțu sunt realizate cele mai mari și complexe investiții în drumurile naționale din zona montană a județului Alba din ultimii 30 de ani”, a declarat Nicolae Albu într-un comunicat de presă.